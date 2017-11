Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (28.11.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Heute habe das Unternehmen den Bericht für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht und am Vormittag zu einer Telefonkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erörtern. UBM liege voll auf Kurs, seine Guidance bezüglich des Nettogewinns für das Gesamtjahr zu erreichen und sei bezüglich der ursprünglichen Guidance für die Reduzierung der Nettoverschuldung dem Plan voraus. Die Gesamtleistung der ersten neun Monate sei von rund 450 Mio. Euro im Vorjahr auf fast 530 Mio. Euro, um fast 18%, angestiegen. Dieses Ergebnis sei vor allem durch das beschleunigte Verkaufsprogramm Fast Track 2017 getrieben worden. Durch unter anderem verringerte Material- und Personalkosten sei das Wachstum entlang der GuV sogar noch weiter gestiegen. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sei um 21% und lag nach neun Monaten bei fast 31 Mio. Euro (9M 2016: 25 Mio. Euro) gestiegen. Der Nettogewinn sei mit knapp 22 Mio. Euro 24% über dem Vorjahreswert von mehr als 17 Mio. Euro gewesen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 2,81 Euro, ebenfalls 24% höher als im Jahr zuvor. Das Unternehmen habe seine Guidance für das Gesamtjahr von 33 Mio. Euro Nettogewinn heute bestätigt.Erfreuliche Neuigkeiten habe es ebenfalls hinsichtlich der Nettoverschuldung gegeben. Das ursprüngliche Ziel sei eine Reduzierung von einem Spitzenwert von 744 Mio. Euro im ersten Quartal auf 550 Mio. Euro bis zum Jahresende 2017 gewesen. Dieses Ziel sei mit einer aktuellen Nettoverschuldung von 556 Mio. Euro nun bereits fast nach drei Quartalen erreicht worden, weshalb UBM das Ziel auf 520 Mio. Euro bis Jahresende verringert habe. Die Analysten von SRC Research würden dieses Ziel für sehr realistisch halten und die bisherigen Fortschritte als gute Leistung bewerten. Aufgrund von Verkäufen und Kreditrückführungen habe sich die Bilanzsumme weiter verringert. Per Ende September habe sich die Eigenkapitalquote auf 29,2% (FY 2016: 27,7%) erhöht und der LTV von 56% zum Jahresende 2016 auf nunmehr nur noch 47,4% signifikant verringert. Alle diese positiven Bilanzveränderungen sollten UBM besseren Konditionen hinsichtlich zukünftiger Finanzierungen, sowohl gegenüber Banken als auch dem Kapitalmarkt, verschaffen. Dies habe auch bereits an der kürzlich durchgeführten Anleiheplatzierung festgestellt werden können.Die Gesellschaft sei auf einem sehr guten Weg, die gesetzten Ziele für 2017 zu erreichen bzw. zu übertreffen. Die Analysten von SRC Research würden das Unternehmen mit einer soliden Bilanz und einem großen finanziellen Spielraum derzeit in einer guten Position sehen. UBM verfüge derzeit inklusive den Erlösen aus der Bondplatzierung über einen hohen Cash Bestand von rund 180 Mio. Euro. Dies erlaube es die bereits sehr gut gefüllte Pipeline (1,8 Mrd. Euro bis 2020) durch weitere Projekte in den kommenden Quartalen nochmals weiter auszubauen. Sie würden ihr Kursziel von 46 Euro bestätigen, welches sie mit ihrem letzten Update nach der Bondplatzierung bereits von 44 Euro erhöht hätten.Börsenplätze UBM Development-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs UBM Development-Aktie:39,342 EUR +0,23% (28.11.2017, 08:12)