Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

33,04 EUR +0,79% (07.03.2017)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (08.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS), senken aber ihr Kursziel.Gestern Abend habe UBM seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Mit einem Vorsteuerergebnis von rund 40 Mio. Euro habe das Unternehmen trotz des zweitbesten Ergebnisses der Unternehmensgeschichte deutlich unter dem Vorjahresergebnis (50 Mio. Euro) sowie unter den Analysten-Schätzungen (54 Mio. Euro) gelegen. Gründe hierfür seien zum einen die rückläufige Gesamtleistung sowie der geringere Nettoeffekt aus der Immobilienbewertung. Die vorgeschlagene Dividende falle mit dem Vorjahreswert von 1,60 Euro auch unter der Erwartung von 2,50 aus. Positiv gegenüber stehe dem eine sehr vielversprechende Pipeline für die kommenden Jahre bis 2020 sowie eine angestrebte deutliche Verringerung der Nettoverschuldung von aktuell knapp 700 Mio. Euro auf rund 550 Mio. Euro zum Jahresende 2017.Im Laufe der vergangen Wochen habe UBM schon die Verkäufe von vier seiner Objekte bekannt gegeben. Bei diesen handle es sich um zwei Hotels in Osteuropa, welche in einem Joint Venture mit dem Wiener Unternehmen Warimpex gehalten worden seien, sowie ein Büro- und Einzelhandelsgebäude in Krakau und ein Logistikzentrum in Graz. Alle vier Objekte seien Teil des strategischen "Fast Track 2017" Verkaufsprogramms gewesen, mit welchem die Nettoverschuldung des Unternehmens signifikant verringert werden solle. UBM komme somit außerdem ihrem strategischen Ziel eines Pure Play Immobilienentwicklers durch die Veräußerung von Bestandsobjekten einen Schritt näher.Die Analysten seien der Meinung, UBM weise eine überzeugende Pipeline für die kommenden Jahre auf und sei auf einem sehr guten Weg, seine Nettoverschuldung weiter zu verringern um somit den Equity Value des Unternehmens zu steigern. Aufgrund der für sie ein wenig niedrig ausgefallenen Zahlen des Geschäftsjahres 2016 und der daraus resultierenden leichten Herabsetzung der GuV-Prognosen für 2017 und 2018 würden sie ihr Kursziel dennoch von 48,00 Euro auf 44,00 Euro verringern. Eine Rolle habe für sie auch gespielt, dass das Management des Unternehmens trotz der guten Verkaufserfolge in den letzten Wochen keine Profit-Guidance für 2017 habe geben wollen.Börsenplätze UBM Development-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs UBM Development-Aktie:32,145 EUR +0,22% (07.03.2017)