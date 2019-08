Börsenplätze Tyson Foods-Aktie:



Tyson Foods, Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE Ticker-Symbol: TSN) ist ein US-Nahrungsmittelkonzern, der auf Verarbeitung und Vermarktung von Fleisch- und Fertigprodukten spezialisiert ist. Der Konzern produziert, vertreibt und vermarktet hochwertige proteinbasierte Frisch- und Gefrierfleischprodukte sowie Fertiggerichte und bietet diese zusammen mit inhärenten Dienstleistungen seinen Kunden an. (06.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tyson Foods-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Tyson Foods Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE Ticker-Symbol: TSN) ein Kauf.Der Fleischersatzmarkt werde nach Berechnungen von Barclays bis 2029 auf 140 Milliarden Dollar wachsen. Kein Wunder, dass etliche Anbieter ein Stück vom Kuchen würden abhaben wollen und der Wettbewerb immer intensiver werde. Nun blase auch dieser Traditionskonzern zur Attacke auf das Kultunternehmen Beyond Meat.Tyson Foods sei eigentlich ausschließlich bekannt für seine riesige Fleischproduktion. Doch nun gebe das US-Unternehmen kräftig Gas im Markt für veganen Fleischersatz. Tyson wolle bis Ende September Vegan-Nuggets seiner Marke Raised & Rooted in 4.000 Geschäften anbieten."Die Nachfrage nach Protein wächst weltweit, und sicherlich bieten Pflanzen den Verbrauchern eine weitere Möglichkeit, eine proteinreiche Mahlzeit zu genießen", so Tyson-CFO Stewart Glendinning im Interview mit "Bloomberg". "Diejenigen, die Käufer dieser Produkte sein werden, sind bereits jetzt unsere Großkunden."Beyond Meat komme aktuell auf einen Börsenwert von 10,5 Milliarden Dollar. Der Umsatz für 2019 werde wohl 240 Millionen Dollar betragen. Tyson hingegen könnte mit seiner ganzen Vertriebs- und Marketingpower und dank eines großen Kundenstamms relativ schnell die 1-Milliarde-Dollar-Marke bei den Erlösen knacken. Nehme man die gleiche Bewertung, die der Markt Beyond Meat zugestehe, käme man auf 44 Milliarden Dollar für das neue Geschäft. Realistischer seien zehn Milliarden Dollar, was einem Kurspotenzial von einem Drittel entspreche.Die Tyson Foods-Aktie bleibt ein Kauf, Beyond Meat indes gehört auf die Watchlist für den Fall einer kräftigen Korrektur, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link