18.12.2020



65,655 USD +1,01% (18.12.2020, 17:15)



US9024941034



870625



TF7A



TSN



Tyson Foods, Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE-Symbol: TSN) ist ein US-Nahrungsmittelkonzern, der auf Verarbeitung und Vermarktung von Fleisch- und Fertigprodukten spezialisiert ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tyson Foods-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tyson Foods Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE-Symbol: TSN) unter die Lupe.Schlachthöfe würden in der Pandemie immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Während es in Deutschland bei Tönnies und Wiesenhof zu Massenausbrüchen gekommen sei, sei in den USA besonders Tyson Foods betroffen gewesen. Die Vorwürfe gegen den größten Fleischproduzenten der Welt würden schwer wiegen, der US-Titel sei eingebrochen.Medienberichten zufolge hätten sich im Tyson-Schlachthof in Waterloo, Iowa, knapp 1.000 von 2.800 Angestellte mit dem Coronavirus infiziert. Mindestens sechs seien gestorben.Tom Hart, dem Manager des Betriebs, werde vorgeworfen, eine perverse Wette unter den leitenden Angestellten organisiert zu haben. Dabei sei es darum gegangen, wie viele der Arbeiter sich letztlich mit Corona anstecken würden. Um die Wette zu gewinnen, hätten Vorgesetzte kranke Mitarbeiter zum Weiterarbeiten gezwungen.Für Tyson Foods würden die Vorfälle nicht nur möglicherweise sehr schmerzhafte Schadensersatzzahlungen bedeuten. Der Imageschaden für den Konzern sei immens. Die Börse habe ihr Urteil bereits gefällt und die Tyson Foods-Aktie auf Talfahrt geschickt. Es könne dauern, bis sich der Kurs erhole.Die Tyson Foods-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link