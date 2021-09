Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Twitter wolle eine Investoren-Klage mit einer Zahlung von mehr als 800 Mio. US-Dollar aus der Welt schaffen. Die Anleger hätten bereits 2016 mit dem Vorwurf geklagt, der Kurznachrichtendienst habe falsche Angaben über die Wachstumsaussichten gemacht und den Markt dadurch in die Irre geführt.Twitter räume bei dem ausgehandelten Vergleich in Höhe von 809,5 Mio. Dollar (gut 690 Mio. Euro) kein Fehlverhalten ein, habe das Unternehmen am Montag betont.Die Sammelklage gehe auf Twitters Geschäftsprognosen aus dem Jahr 2014 zurück. Twitter habe damals erklärt, man könne auf lange Sicht die Marke von einer Milliarde Nutzer überschreiten und mittelfristig auf 550 Millionen monatlich aktive Nutzer kommen. Später sei die Aktie gefallen, nachdem das Wachstum deutlich langsamer ausgefallen sei.Twitter nenne seit einiger Zeit nur noch die Zahl der User, die der Dienst in seinen eigenen Apps oder in der Webversion mit Werbung erreichen könne. Die Firma habe argumentiert, dass nur diese Zahl für das Geschäft relevant sei. Auf dieser Basis sei die Zahl der täglich aktiven Twitter-Nutzer im zweiten Quartal dieses Jahres binnen drei Monaten von 199 auf 206 Millionen gestiegen.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Twitter-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 21.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: