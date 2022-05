NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

48,87 USD -0,55% (03.05.2022)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (04.05.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Twitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) charttechnisch unter die Lupe."Indikatoren als Vorboten" hätten die Analysten Ende März in Bezug auf die Twitter-Aktie getitelt. Und tatsächlich: Die seinerzeit beschriebenen Indikatorformationen hätten die Trendwende im eigentlichen Chartverlauf vorweggenommen, wo inzwischen ein klassischer Doppelboden zu Buche stehe. Zwei charttechnische Faktoren seien nun wichtig. Zum einen habe das Papier zuletzt ein Aufwärtsgap (40,96 USD zu 44,37 USD) gerissen. Solche offenbleibenden Kurslücken würden nicht nur zukünftig als wichtige Unterstützungen dienen, die Analysten würden diese auch als Zeichen der Stärke interpretieren. Zum anderen habe das Papier in den letzten vier Wochen immer wieder mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 47,78 USD) gerungen.Bestätige sich die Rückeroberung des gleitenden Durchschnitts, dürfte sich die Rally seit Anfang März fortsetzen. Das Hoch von Ende 2020 (56,10 USD) definiere dann das nächste Anlaufziel. Als engmaschige Absicherung könnten Anlegerinnen und Anleger dagegen entweder die o. g. Glättungslinie oder aber das jüngste "swing low" bei 44,37 USD heranziehen. Damit sei dann gleichzeitig auch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet. (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:46,60 EUR +0,41% (04.05.2022, 08:38)XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:46,555 EUR -1,15% (03.05.2022)