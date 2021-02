Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

51,07 EUR +3,37% (10.02.2021, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

49,66 EUR +3,16% (09.02.2021)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

59,87 USD +2,87% (09.02.2021)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (10.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Twitter habe im vergangenen Quartal sein Geschäft deutlich ausgebaut, auch wenn das Wachstum der Nutzerzahlen weiter verhalten bleibe. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 28% auf rund 1,29 Mrd. Dollar gestiegen, wie der Kurznachrichtendienst am Dienstag mitgeteilt habe. Der Quartalsgewinn sei von knapp 119 Mio. Dollar auf 222 Mio. Dollar gestiegen.Bei der Nutzerzahl hätten sich die Zuwächse wieder etwas beschleunigt. Twitter nenne seit einiger Zeit nur noch die Zahl der Nutzer, die der Dienst täglich mit seiner Werbung erreichen könne. Sie sei binnen drei Monaten von 187 auf 192 Millionen gestiegen.Im vierten Quartal habe es viel Aufmerksamkeit für Twitter unter anderem rund um die US-Präsidentenwahl und die Tweets des damaligen US-Präsidenten Donald Trump gegeben. Der Dienst habe Trumps Account im Januar bis auf Weiteres blockiert. Der Auslöser sei die Attacke von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol und seine Sympathie-Bekundungen für die Angreifer gewesen. Twitter habe stets betont, dass die US-Politik nur einen Teil der Nutzer zu dem Dienst bringe. Für das laufende Quartal rechne Twitter mindestens mit einem Umsatzplus von 16% auf 940 Mio. Dollar.Die Aktie habe in einer ersten Reaktion auf die Zahlen im nachbörslichen Handel zunächst um 5% nachgegeben, sei dann aber ins Plus gedreht und habe zeitweise um mehr als 3% zugelegt.Twitter habe solide Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Allerdings sei das Unternehmen bei den täglich aktiven monetarisierbaren Nutzern wieder hinter den Erwartungen geblieben. Das Nutzerwachstum sei jedoch eine entscheidende Kennzahl beim sozialen Netzwerk, welche wesentlich für die Monetarisierung der Plattform sei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält un¬mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Twitter.