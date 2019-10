XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

28,685 Euro -18,37% (24.10.2019, 15:18)



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

28,065 Euro -19,57% (24.10.2019, 15:33)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

38,83 USD (23.10.2019)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (24.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR).Eigentlich habe es zuletzt gut ausgesehen bei Twitter: Von knapp unter 30 bis auf 45 Dollar sei die Aktie dieses Jahr gestiegen - und schien endlich klar im Aufwärtstrend zu sein. Im September sei zunächst eine normale Korrekturbewegung gefolgt. Doch die aktuellen Quartalszahlen würden auf ganzer Linie enttäuschen. Jetzt sei mit einem Schlag fast der komplette Jahresgewinn dahin.Der Gewinn pro Aktie habe nur 17 Cent (erwartet: 20) betragen, der Umsatz 823,7 Millionen Dollar (erwartet: 874). Die erste Marktreaktion vor US-Handelsstart: Rund 20 Prozent Minus!Das Werbegeschäft sei von Juli bis August schlechter als erwartet gelaufen. 702 Millionen Dollar Umsatz seien erzielt worden, ein Anstieg um lediglich 8 Prozent. Dazu seien technische Probleme gekommen. Allein die Software-Bugs hätten das Unternehmen nach eigenen Angaben rund drei Prozentpunkte Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal gekostet.Immerhin: Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, denen Twitter Werbung anzeige, sei auf 145 Millionen gestiegen - ein vierprozentiges Plus gegenüber dem vorherigen Quartal und 17 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Twitter sei eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Die Social-Media-Plattform wachse und monetarisiere diese Reichweite zunehmend. Der Rückschlag habe den aufgelaufenen Kursgewinn ausradiert.Lars Friedrich von "Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung und empfiehlt Twitter auf diesem Niveau zum Kauf. (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: