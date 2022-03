XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (27.03.2022/ac/a/n)



Social Media sei für Elon Musk keine Unbekannte. Insbesondere über sein Lieblingssprachrohr Twitter habe der Tesla-CEO bereits einige Kontroversen, Kurseinbrüche und Gründe für SEC-Ermittlungen geliefert. Aber so vertraut Musk mit Social-Media sei, auch die Probleme der Plattform seien ihm bekannt und diese Probleme wolle er nun anpacken.Am Sonntag habe Musk getwittert, dass er ernsthaft darüber nachdenke, eine neue Social-Media-Plattform zu gründen, nachdem Twitter es nicht schaffe, den Grundsatz der Redefreiheit zu befolgen. Den auf Social-Media öffentlich gemachten Überlegungen sei eine Twitter-Umfrage vorausgegangen. Am Freitag habe Musk getwittert: "Redefreiheit ist essentiell für eine funktionierende Demokratie. Glauben Sie, dass Twitter diesen Grundsatz strikt einhält?" Er habe zudem geschrieben: "Die Folgen dieser Abstimmung werden wichtig sein. Bitte stimmen Sie sorgfältig ab." Über 70% der 2 Mio. Abstimmenden habe mit "Nein" votiert.Musk, der mehr als 79 Mio. Follower habe, sei in der vergangenen Woche selbst wieder im Fokus wegen seiner Tweets gestanden. Denn die US-Börsenaufsicht SEC habe angekündigt, dass Musks Tesla-Tweets weiterhin von der Regierung überprüft würden.