Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

51,08 EUR -0,37% (18.06.2021, 12:41)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

51,30 EUR +1,97% (18.06.2021, 12:01)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

60,85 USD +0,23% (18.06.2021, 22:10)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (21.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Twitter werde am Markt hauptsächlich durch spannende Tweets und sein Werbegeschäft wahrgenommen. Aber nicht nur Online-Werbung könnte dem Kurznachrichtendienst langfristige Wachstumschancen eröffnen, sondern auch zusätzliche Inhalte.Bereits Anfang Juni habe Twitter einen Dienst namens "Twitter Blue" veröffentlicht, den Nutzer abonnieren könnten und damit Zugang zu unterschiedlichen Zusatz-Features bekämen. Beispielsweise die Möglichkeit einen Tweet zu löschen, nachdem dieser erstellt worden sei.Darüber hinaus habe Twitter die Newsletter-Plattform Revue übernommen, über die sich die regelmäßigen Mailings monetarisieren lassen würden, und stehe zudem wohl kurz davor, ein neues Super-Follow-Feature auf den Markt zu bringen.Diese jüngsten Bemühungen würden klarmachen, dass Twitter auf der Suche nach Umsatzquellen außerhalb des Werbegeschäfts sei. Aktuell würden rund 86% der Erlöse aus der Online-Werbung stammen und eine Diversifizierung könnte das Risiko von konjunkturellen Schwächen, wie z.B. damals im Corona-Jahr, minimieren.Die neuen Twitter-Dienste und -Features würden auf höher Engagement sowie neue Umsatzquellen abzielen und seien das operative Mittel, um bis 2023 die Umsätze zu verdoppeln. Ein Ziel, das sich das Twitter-Management selbst gesetzt habe.Für die Twitter-Aktie seien stabilere, weil diversifiziertere Umsätze langfristig positiv zu werten. Anleger sollten im laufenden Aufwärtstrend entlang der GD200 dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: