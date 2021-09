Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

56,43 EUR -0,63% (24.09.2021, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

56,65 EUR +2,11% (24.09.2021, 10:05)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

66,69 USD +3,80% (23.09.2021, 22:10)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (24.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Twitter führe die Funktion, mit der Nutzer die Betreiber ihrer Lieblingsprofile unterstützen könnten, nach einem Testlauf weltweit ein. Die Accounts, die bereit seien, solches "Trinkgeld" zu empfangen, erkenne man an einem Banknoten-Symbol neben dem "Follow"-Button. Die Funktion werde zunächst auf dem iPhone eingeführt und solle in einigen Wochen auch für Geräte mit dem Google -System Android folgen, habe der Kurznachrichtendienst am Donnerstag angekündigt.Die Zahlungen seien auch in Kryptowährungen wie Bitcoin möglich. Außerdem experimentiere Twitter mit Neuerungen, die den Alltag bei dem Kurznachrichtendienst sicherer machen sollten. Dazu würden ein verbesserter Filter für unerwünschte Begriffe gehören - sowie eine Funktion, die automatisch Accounts sperren könne, die denen ähneln würden, die ein Nutzer bereits blockiert habe. Auch solle es einfacher werden, Profilen unauffällig zu "entfolgen".Die neue Funktion sei fraglos eine Bereicherung des populären Kurznahrichtendienstes und dürfte neue Nutzer anlocken. Dabeibleiben, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Twitter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: