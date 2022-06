Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,515 EUR -1,91% (07.06.2022, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,37 EUR -3,17% (06.06.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,56 USD -1,49% (06.06.2022, 22:05)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (07.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die kurze Euphorie der Twitter-Anleger über den Einstieg des Tesla -Chefs Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst sei zu Wochenbeginn weiter abgekühlt. Nachdem Musk am Montag erneut Kritik an Twitters Datenauskunftsverhalten geäußert habe, hätten die Aktien ihre Ende Mai begonnene kurze Erholung gestoppt und seien zuletzt um 2,8 Prozent abgesackt.Auslöser des Kursrückschlages zu Wochenbeginn sei gewesen, dass Elon Musk Twitter einen Bruch der Bedingungen für die milliardenschwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes vorgeworfen habe. In einem offenen Brief seiner Anwälte habe es geheißen, Twitter weigere sich, von Musk eingeforderte Daten zu Spam- und Fake-Nutzerkonten auf der Plattform herauszurücken. Twitter sei laut den Bedingungen des Übernahmedeals aber dazu verpflichtet, Daten und Informationen zu liefern, die Musk mit Bezug zur Transaktion einfordere. Anders als von Twitter dargestellt, gelte diese Auskunftspflicht nicht nur für ganz beschränkte Zwecke. Musk behalte sich den Angaben zufolge auch das Recht vor, das Übernahmevorhaben wieder abzublasen.Musk bezweifele öffentlich die Angaben von Twitter zur Anzahl von Spambots und Fake-Accounts. Der Chef von Tesla habe sich zuvor mit Twitter geeinigt, den Kurznachrichtendienst für 54,20 US-Dollar je Aktie zu übernehmen. Bei Kursen von aktuell unter 40 Dollar seien die Anleger derzeit aber offenbar sehr skeptisch, ob es wirklich zu einem entsprechenden Geschäft komme.Anfang April sei die Freude der Anleger noch groß gewesen, als Musk schlagartig zum größten Aktionär von Tesla geworden sei. Die Nachricht, dass der Tech-Milliardär einen Anteil von 9,2 Prozent halte, habe die Anteilscheine um fast 28 Prozent in die Höhe springen lassen. Musk gehöre zu den bekanntesten Twitter-Nutzern. Am Folgetag hätten die Papiere auf bis zu 54,57 Dollar und damit den höchsten Stand seit Anfang November letzten Jahres angezogen.Nur Zocker mischen hier momentan mit, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Twitter-Aktie. (Analyse vom 06.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link