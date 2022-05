Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.

Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Elon Musk habe sich für seinen angestrebten 44 Milliarden Dollar teuren Twitter-Kauf zusätzliche Mittel von Investoren wie dem Oracle -Mitgründer Larry Ellison gesichert. Insgesamt sollten so laut einer US-Börsenmitteilung vom Donnerstag rund 7,14 Milliarden Dollar (6,8 Milliarden Euro) zusammenkommen.Zu den Geldgebern würden neben Milliardär Ellison die Wagniskapitalfirma Sequoia und die Krypto-Börse Binance zählen. Zudem wolle der saudische Prinz Alwaleed bin Talal seine bereits bestehende rund 1,9 Milliarden Dollar schwere Beteiligung an Twitter einbringen. Er habe Musks Übernahmepläne zunächst abgelehnt.Musk habe sich im April nach einem tagelangen Hickhack mit dem Twitter-Verwaltungsrat auf die Übernahme geeinigt. Er sei aber darauf angewiesen, dass ihm genug Aktionäre ihre Anteile abtreten würden. Wenn ihm dies gelinge, wolle der Tesla-Chef Twitter von der Börse nehmen.Musk habe für den Deal bereits mithilfe von Banken wie Morgan Stanley einen Finanzierungsrahmen über 46,5 Milliarden Dollar aufgestellt. Davon seien allerdings 25,5 Milliarden Dollar Kredite, die zum Teil mit seinen Tesla-Aktien besichert würden.Die Aktie von Twitter habe am Donnerstag positiv reagiert. Das Papier habe 2,7 Prozent auf 50,36 Dollar zulegen können und sich damit dem von Musk gebotenen Preis von 54,20 Dollar je Aktie genähert. Bereits investierte Anleger können noch an Bord bleiben, ein Neueinstieg bietet sich angesichts des aktuell eher begrenzten Potenzials nicht mehr auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Twitter-Aktie. Die Aktie von Tesla sei indes deutlich abgerutscht. Das Papier sei mit einem Minus von mehr als acht Prozent auf 873,28 Dollar aus dem Handel gegangen. Damit sei die Aktie auch wieder deutlich unter die 200-Tage-Linie zurückgefallen. Langfristig bleibe Tesla ganz klar aussichtsreich, kurzfristig sei die Aktie aber angeschlagen. (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: