Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

47,95 EUR +5,30% (05.04.2022, 17:16)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

47,90 EUR +7,22% (05.04.2022, 17:03)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

52,26 USD +4,58% (05.04.2022, 17:04)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (05.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die Aufholjagd bei Twitter gehe weiter. Nachdem das Papier bereits am Montag nach dem Einstieg von Elon Musk um mehr als 27 Prozent nach oben geschnellt sei, steige auch am heutigen Dienstag weiter. Im frühen Handel gehe es gut drei Prozent nach oben auf 51,64 Dollar. Für weiteren Schwung sorge erneut Musk.Der Tech-Milliardär ziehe auch in den Verwaltungsrat der Firma ein. Musk bekomme damit offiziell größeren Einfluss auf die Strategie von Twitter. Der Chef des Elektroauto-Herstellers glaube an die Plattform und sei zugleich ein scharfer Kritiker, so Twitter-Chef Parag Agrawal am Dienstag. "Das ist genau, was wir brauchen", damit Twitter auf lange Sicht stärker werde.Erst am Vortag sei bekannt geworden, dass Musk mit einer Beteiligung von 9,2 Prozent zum größten Aktionär von Twitter geworden sei. Zunächst habe es danach ausgesehen, als wolle er sich mit einer passiven Rolle als Investor begnügen. Musk selbst habe sich bisher nicht dazu geäußert, was er mit seiner Investition bezwecke.Der Verwaltungsrat in US-Unternehmen spiele zum einen eine kontrollierende Rolle ähnlich wie die deutschen Aufsichtsräte - habe zudem aber auch stärkeren Einfluss auf die Strategie.Die Twitter-Aktie ist nach den heftigen Kursverlusten der vergangenen Monate nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Marion Schlegel. Bei den Social-Media-Firmen aus dem Bereich der Online-Werbung verberge sich jedoch unverändert Langfrist-Potenzial. Musk könnte dem Papier weiteren Schwung verleihen. Aus charttechnischer Sicht kämpfe das Papier jetzt mit der wichtigen 200-Tage-Linie. Gelinge der nachhaltige Sprung darüber, wäre dies ein wichtiges positives Signal. (Analyse vom 05.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link