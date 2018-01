NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 24,08 +0,17% (19.01.2018, 15:21, vorbörslich)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

(19.01.2018/ac/a/n)

Baltimore (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst John Egbert von Stifel Nicolaus:John Egbert, Aktienanalyst vom Investmenthaus Stifel Nicolaus, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) zu halten.Die jüngste Zunahme beim Nutzerwachstum sei ein ermutigendes Zeichen. Allerdings glauben die Analysten von Stifel Nicolaus, dass eine moderate Erholung des Werbegeschäfts in 2018 bereits vom Aktienkurs reflektiert wird.Das Vorliegen von drei Faktoren könnte zu einer positiveren Anlageempfehlung führen. Zum einen müsste sich das Wachstum der monatlich aktiven Nutzer verbessern, da dies der Leitindikator für das Wachstum der täglich aktiven Nutzer sei. Zum anderen müsste es bei den Preisen für Werbung zu einer Stabilisierung kommen.. Dritter Punkt sei eine Kontrolle der Kosten, da Twitter derzeit versuche das Umsatzwachstum wieder neu zu beleben, so der Analyst John Egbert.Die Aktienanalysten von Stifel Nicolaus nehmen in ihrer Twitter-Aktienanalyse die Coverage mit einem "hold"-Rating wieder auf und veranschlagen ein Kursziel von 21,00 USD:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:19,70 Euro +0,72% (19.01.2018, 14:25)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:19,66 Euro +0,10% (19.01.2018, 15:21)