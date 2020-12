Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

44,51 EUR +0,34% (17.12.2020, 16:39)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

54,62 USD +1,07% (17.12.2020, 16:27)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Eine Kaufempfehlung von J.P. Morgan hat die Twitter-Aktie am Mittwoch stark beflügelt und den Kurs auf ein neues Mehrjahreshoch getrieben. Die Aktie habe damit eine charttechnische Formation aufgelöst, die weiter steigende Kurse nach sich ziehen sollte. Das seien die nächsten Ziele für die Twitter-Aktie. Trader würden mit Hebel reingehen.Die Twitter-Aktie habe zwischen Oktober und heute eine V-Formation ausgebildet. Ausgangspunkt sei der Kurseinbruch vom Mehrjahreshoch bei 52,93 Dollar Ende Oktober gewesen, während der Wert innerhalb von drei Tagen um 26 Prozent bis an die 100-Tage-Linie, die bei 39,59 Dollar verlaufen sei, zurückgesetzt habe. Seitdem habe sich die Aktie wieder Stück für Stück nach oben gearbeitet.Am gestrigen Mittwoch habe der Kurs nun den Widerstand durchbrochen, der vom bisherigen Verlaufshoch ausgehe, und damit seine V-Formation aufgelöst. Aus charttechnischer Sicht sei jetzt eine dynamische Aufwärtsbewegung zu erwarten. Das Kursziel, welches sich aus der Höhe der Chartformation errechne, liege bei rund 68 Dollar.Die Twitter-Aktie lockt mit einer neuen Kaufchance, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2020)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:44,73 EUR +0,12% (17.12.2020, 16:04)