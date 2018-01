NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 25,47 +0,24% (15.01.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

(15.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Richard Greenfield von BTIG:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Richard Greenfield, Analyst von BTIG, die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) weiterhin zum Kauf.Die BTIG-Analysten äußern die Auffassung, dass sich Twitter Inc, noch am Anfang eines mehrere Jahre dauern Turnarounds befindet. Das Management habe das Unternehmen wieder auf sein Kernprodukt refokussiert. Die Nutzererfahrung sei durch das Anzeigen von Tweets die für den einzelnen Nutzer am wichtigsten seien verbessert worden. Das Resultat seien nicht nur mehr Nutzer auf der Plattform sondern auch eine weitaus engagiertere Nutzerbasis, die öfter am Tag einen Blick auf die Plattform werfe.Der Aktienkurs habe in letzten Monaten extrem volatile Zeiten erlebt. Die Erholung des Aktienkurses werde nicht gradlinig verlaufen, da noch eine Menge Arbeit vor dem Unternehmen liege. Analyst Richard Greenfield zeigt sich aber zunehmend überzeugt, dass das Management Twitter wieder auf den richtigen Kurs bringen kann. Das Sentiment dürfte sich auf Sicht der nächsten sechs Monate klar aufhellen.Die Aktienanalysten von BTIG stufen in ihrer Twitter-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 25,00 auf 30,00 USD.XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:20,80 Euro -0,24% (15.01.2018, 11:57)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:20,85 Euro -0,12% (15.01.2018, 13:47)