ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (08.02.2018/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Twitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) charttechnisch unter die Lupe.Für eine nachhaltige Wende zum Besseren fordere der Techniker letztlich zwei Dinge: Zum einen die Ausprägung eines tragfähigen Bodens und zum anderen den Bruch einer wichtigen Abwärtstrendlinie. Während die Twitter-Aktie an ersterer Weichenstellung seit über zwei Jahren arbeite, rücke nun auch der seit Ende 2013 bestehende Baissetrend (akt. bei 25,54 USD) in den Fokus. In diesem Zusammenhang notiere der Technologietitel derzeit also an einer ganz entscheidenden Kursschwelle. Gelinge in der aktuell korrektiven Marktphase per Wochenschlusskurs der Spurt über den Kreuzwiderstand bei 25,54/85 USD, dürfte das Papier endgültig die Kurve bekommen haben. Mut in Sachen Befreiungsschlag mache der trendfolgende MACD, der in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) "long" positioniert sei. Im Erfolgsfall ergebe sich aus der Höhe der unteren Umkehr ein kalkulatorisches Kursziel von rund 36 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Anschlusspotenzials würden das Hoch vom Oktober 2015 (31,87 USD) bzw. das Tief vom Dezember 2014 (34,65 USD) wichtige Etappenziele definieren. Als Stopp auf der Unterseite biete sich dagegen das jüngste "swing low" bei 22,04 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:21,90 EUR +2,10% (08.02.2018, 09:43)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:21,89 EUR -0,27% (08.02.2018, 09:44)NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:26,91 USD +6,62% (07.02.2018, 22:01)