Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (24.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Der Kurznachrichtendienst sei gescheitert - vorerst jedenfalls. Das Nutzerwachstum (2016: 315 Mio.) sei anämisch und Gewinne schreibe Twitter schon lange nicht mehr (2016: -457 Mio. Dollar). Bei Twitter ist "flat the new up", hätten US-Medien jüngst gelästert.Firmengründer und Teilzeit-Boss Jack Dorsey scheine aber einen Plan für den Turnaround in der Schublade zu haben. Wie der Journalist Andrew Tavani herausgefunden habe, solle die Premium-Variante des Analyse-Tools TweetDeck rund 20 Dollar/Monat kosten.Die Abo-Pläne von Jack Dorsey seien nicht der Heilsbringer für das US-Unternehmen und würden eher den Eindruck erwecken, dass dem Management die Ideen ausgehen würden. Für einen nachhaltigen Turnaround braucht es mehr, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2017)