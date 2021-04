Kursziel

Twitter-Aktie

(USD) Rating

Twitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 112 buy Goldman Sachs Heath P. Terry 26.02.2021 95 buy Pivotal Research Michael Levine 26.02.2021 95 buy Loop Capital Alan Gould 16.02.2021 91 overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 26.02.2021 90 overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 26.02.2021 82 buy Argus Research Jim Kelleher 16.04.2021 80 neutral Citigroup Jason B. Bazinet 16.03.2021 76 hold Jefferies & Co Brent Thill 22.04.2021 75 in line Evercore ISI Mark Mahaney 05.04.2021 75 outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 22.02.2021 75 neutral Wedbush Securities Ygal Arounian 14.04.2021 75 market perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 25.02.2021 74 buy Truist Youssef Squali 26.04.2021 73 buy MKM Partners Rohit Kulkarni 10.02.2021 71 neutral Piper Sandler Thomas Champion 26.02.2021 70 positive Susquehanna Financial Shyam Patil 10.02.2021 70 outperform Oppenheimer Jason Helfstein 10.02.2021 70 hold Stifel John Egbert 26.02.2021 68 equal-weight Morgan Stanley Brian Nowak 30.03.2021 67 neutral Mizuho Securities James Lee 26.02.2021 65 peer perform Wolfe Research Deepak Mathivanan 31.03.2021 64 buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 30.10.2020 60 neutral UBS Eric J. Sheridan 10.02.2021 58 buy BofA Merrill Lynch Research Justin Post 14.12.2020 55 neutral MoffettNathanson Michael Nathanson 10.02.2021 52 underweight Barclays Ross Sandler 10.02.2021 45 buy Cascend Securities - 27.03.2019 43 equal weight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 13.01.2021 42 neutral Macquarie Research Benjamin Schachter 18.07.2018 42 buy BTIG Richard Greenfield 13.02.2019 41 buy Aegis Capital - 29.10.2018 40 hold Canaccord Genuity Maria Ripps 24.07.2020 39 neutral Rosenblatt Securities Mark Zgutowicz 13.01.2021 39 neutral Guggenheim Securities Michael Morris 24.07.2020 36 market perform Cowen and Company John Blackledge 24.04.2019 35 neutral Instinet Mark Kelley 30.04.2020 33 sector perform RBC Capital Markets Mark S. Mahaney 24.03.2020 31 neutral Nomura Mark Kelley 31.07.2018 29 neutral Atlantic Equities James Cordwell 27.04.2018 29 market perform Sanford C. Bernstein & Co Mark Shmulik 08.04.2020 23 sell China Renaissance Ella Ji 06.05.2020 - buy Cleveland Research Company Chandler Converse 01.03.2020 - mixed OTR Global - 23.04.2021

Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

55,50 EUR +0,56% (27.04.2021, 17:57)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

66,869 USD +0,22% (27.04.2021, 18:04)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (27.04.2021/ac/a/n)





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Researchhäuser der Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) vor den Q1-Quartalszahlen 2021 zu? 112 oder 23 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Twitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Kurznachrichtendienst Twitter Inc. wird am 29. April die Zahlen für das 1. Quartal 2021 veröffentlichen.Die Analystengemeinde ist für Twitter überwiegend positiv gestimmt. Einige von den Experten haben ihre Einschätzungen nach oben angepasst. In seiner Analyse vom 16. April hat z. B. Jim Kelleher von Argus Research sein "buy"-Rating für die Twitter-Aktie bestätigt und das Kursziel von 72 auf 82 USD erhöht.Aber was sagen andere Analysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q1-Quartalszahlen zur Twitter-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Twitter-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:55,69 EUR +1,22% (27.04.2021, 17:35)