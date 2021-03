Tradegate-Aktienkurs Twilio-Aktie:

304,80 EUR -2,57% (17.03.2021, 16:50)



NYSE-Aktienkurs Twilio-Aktie:

359,50 USD -3,81% (17.03.2021, 17:04)



ISIN Twilio-Aktie:

US90138F1021



WKN Twilio-Aktie:

A2ALP4



Ticker-Symbol Twilio-Aktie Deutschland:

TWH



NYSE-Symbol Twilio-Aktie:

TWLO



Kurzprofil Twilio Inc.:



Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO), gegründet am 13. März 2008, bietet eine Cloud Communications Platform, mit der Entwickler Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen erstellen, skalieren und betreiben können. Die Plattform des Unternehmens besteht aus einer programmierbaren Kommunikations-Cloud, einem Supernetzwerk und einem Geschäftsmodell für Innovatoren. (17.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twilio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO) unter die Lupe.Twilio habe zwar vor rund vier Wochen glänzende Zahlen gemeldet, habe jedoch - wie viele andere Tech-Werte auch - in den vergangenen Wochen Abgaben hinnehmen müssen. Dabei sei der cloudbasierte Kommunikations-Spezialist durchaus eine Wachstumsmaschine mit Blick auf Umsatz-und Kundenwachstum. Und der gute Newsflow scheine anzuhalten.Twilio habe heute bekanntgegeben, dass 1 Mrd. Menschen innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate COVID-19-Kommunikation "powered by Twilio" erhalten werden. Damit solle eine beschleunigte und gerechte Einführung des Impfstoffs COVID-19 unterstützen werden.Der Bekanntheitsgrad von Twilio dürfte damit weiter steigen. Aktuell habe das US-Unternehmen bereits mehr als 220.000 Kunden und das Ende der Fahnenstange sei noch lange nicht erreicht. "Der Aktionär" habe den Wachstumstitel auf seiner Empfehlungsliste. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Das Kursziel laute 350 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2021)Börsenplätze Twilio-Aktie: