Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Twilio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twilio-Aktie:

144,58 EUR +27,50% (07.05.2020, 15:34)



NYSE-Aktienkurs Twilio-Aktie:

122,40 USD +5,00% (06.05.2020)



ISIN Twilio-Aktie:

US90138F1021



WKN Twilio-Aktie:

A2ALP4



Ticker-Symbol Twilio-Aktie Deutschland:

TWH



NYSE Ticker-Symbol Twilio-Aktie:

TWLO



Kurzprofil Twilio Inc.:



Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Ticker-Symbol: TWLO), gegründet am 13. März 2008, bietet eine Cloud Communications Platform, mit der Entwickler Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen erstellen, skalieren und betreiben können. Die Plattform des Unternehmens besteht aus einer programmierbaren Kommunikations-Cloud, einem Supernetzwerk und einem Geschäftsmodell für Innovatoren. (07.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twilio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Ticker-Symbol: TWLO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern habe Twilio seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und die Analystenerwartungen um Welten übertroffen. Die Anleger würden mit einem Kursfeuerwerk reagieren und die Aktie vorbörslich um über 27 Prozent auf ein neues Rekordhoch hieven. Seit dem IPO komme das Papier mittlerweile auf ein Kursplus von 920 Prozent.Mit Software von Twilio könne man Kommunikationskanäle (SMS, Video, Chat, WhatsApp, und weitere) in seine digitalen Produkte einbinden und Kommunikationsprozesse automatisieren. Beispielsweise könnten Softwareentwickler mit Twilio programmgesteuert Anrufe tätigen sowie empfangen und Textnachrichten verarbeiten.Insgesamt habe Twilio einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,06 Dollar erzielt. Der Umsatz habe sich auf 364,9 Milliarden Dollar belaufen, was einem Wachstum von 57 Prozent entspreche. Die Analysten seien von einem Verlust je Aktie von 0,11 Dollar und einem Umsatz von 331,25 Millionen Dollar ausgegangen.Insgesamt habe Twilio für das erste Quartal über 190.000 aktive Nutzer-Accounts vermeldet. Auch diese Kennzahl liege über den Analystenschätzungen.Nach den Quartalszahlen hätten die euphorischen Anleger die Twilio-Aktie vorbörslich über 27 Prozent auf ein neues Allzeithoch getrieben. Seit dem März-Tief betrage das Kursplus bereits über 100 Prozent. Mit einem 21er KUV von 9,3 gehöre Twilio nicht zu den günstigsten Software-Aktien. Qualität und Wachstum hätten jedoch ihren Preis.Langfristig halte "Der Aktionär" den Cloud-Wert für interessant. Kurzfristig könnte das Papier allerdings überhitzt sein. Anleger sollten vor dem Neueinstieg eine Korrektur des Cloud-Anbieters abwarten, so Emil Jusifov. (Analyse vom 07.05.2020)