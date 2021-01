Börsenplätze Twilio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twilio-Aktie:

314,85 EUR +3,76% (14.01.2021, 16:35)



NYSE-Aktienkurs Twilio-Aktie:

380,8171 USD +3,20% (14.01.2021, 16:24)



ISIN Twilio-Aktie:

US90138F1021



WKN Twilio-Aktie:

A2ALP4



Ticker-Symbol Twilio-Aktie Deutschland:

TWH



NYSE-Symbol Twilio-Aktie:

TWLO



Kurzprofil Twilio Inc.:



Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO), gegründet am 13. März 2008, bietet eine Cloud Communications Platform, mit der Entwickler Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen erstellen, skalieren und betreiben können. Die Plattform des Unternehmens besteht aus einer programmierbaren Kommunikations-Cloud, einem Supernetzwerk und einem Geschäftsmodell für Innovatoren. (14.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twilio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO) unter die Lupe.Twilio sei eines der Cloud-Unternehmen, die in der Coronakrise einen richtigen Boost erfahren hätten. Die Twilio-Aktie notiere aktuell knapp 200 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Und ein Ende der Rally scheine nicht in Sicht zu sein.Gestern habe der Titel ein neues Rekordhoch bei 281,95 Dollar erreicht. Grund sei eine Analystenstudie von Stifel gewesen. Der Analyst J. Parker habe die Coverage für die Twilio-Aktie mit dem Rating "kaufen" aufgenommen. Sein Kursziel laute 425 Dollar.DER AKTIONÄR sei von Twilio überzeugt. Der Softwareanbieter habe im letzten Jahr sehr starke Quartalsergebnisse vorgelegt und zuletzt sogar seine Prognose erhöht. Außerdem habe der Tech-Konzern lukrative Übernahmen abgeschlossen, die sein Portfolio optimal ergänzen würden. Wie zuletzt der Zukauf der Customer-Data-Plattform Segment.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner bullishen Einschätzung für die Twilio-Aktie.Engagierte Anleger sollten die Gewinne bei der Twilio-Aktie laufen lassen. Auch Neueinsteiger dürfen sich ein paar Stücke gönnen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link