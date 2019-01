Nach einem kleinen Plus am Vortag dürfte der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) heute schwächer in den Tag starten. Vorbörslich würden die Analysten den deutschen Leitindex bei 10.496 Punkten sehen, rund 0,8% unter Schlusskurs vom Mittwoch.



Charttechnik



Zeitweise habe gestern die waagerechte Trendlinie bei 10.490 Punkten erneut kurz vor dem Fall gestanden. Am Ende der ersten Handelssitzung des Jahres habe der DAX die genannte Unterstützung behaupten können. Nun gelte es, sich von dem Widerstand bei 10.600 Zählern nachhaltig nach oben zu entfernen. Erst dann wäre die Chartmarke bei 10.800 Punkten das Ziel einer neuerlichen Gegenbewegung.



Das heimische Börsenbarometer zeige sich weiterhin recht angeschlagen. Die charttechnische Entscheidungsschlacht stehe noch aus. Falle den Bären die Unterstützung bei 10.490 Zählern in die Hände, könnte es recht schnell abwärts bis zur Trendgeraden bei 10.080/10.100 Punkten gehen. (03.01.2019/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das neue Börsenjahr 2019 hat recht turbulent begonnen, so Christian Henke, Marktanalyst von DailyFX, einer Nachrichten und Analysen Website der IG Group.Die Handelsspanne habe gestern rund 300 Punkte betragen. Die Anleger hierzulande scheinen über Silvester nicht mutiger geworden zu sein, so Henke. Die Belastungsfaktoren seien nicht weniger geworden. Ganz im Gegenteil. Neben dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, den Brexit-Verhandlungen und dem Haushaltsstreit in Italien hätten sich nun Sorgen über das Wachstum der Weltwirtschaft hinzugesellt.