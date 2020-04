Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Marktteilnehmer konzentrieren sich weiterhin auf die Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie, während die ZEW-Stimmungserholung kaum Spuren an den Märkten hinterlassen hat, so die Analysten der Helaba.Auch bei anderen Ölsorten seien die Preise im "normalen Bereich", was deutlich mache, dass es sich hier um eine Anomalie handele. Allerdings sollte das Problem des Öl-Überschusses deswegen nicht verniedlicht werden. Solange die Ausgangs- und vor allem die Reisebeschränkungen nicht nachhaltig gelockert würden, würden die Ölpreise niedrig bleiben. Die mit einem hohen Leverage arbeitende US-Fracking-Industrie leide darunter und dies sorge an den Finanzmärkten für Verunsicherung. Die Risikoaufschläge der Firmen (im HY-Segment) seien bereits vor Wochen massiv angestiegen. Nach der bis zuletzt erkennbaren Beruhigung dürfte nun wieder Druck aufkommen.Datenseitig richte sich das Interesse auf das vorläufige Verbrauchervertrauen der Eurozone des laufenden Monats. Die vorsichtigen Lockerungen der Kontaktsperren würden hier noch keine positive Wirkung zeigen. Ein weiterer deutlicher Rückgang sollte ins Kalkül gezogen werden. (22.04.2020/ac/a/m)