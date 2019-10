Börsenplätze Tupperware Brands-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tupperware Brands-Aktie:

9,482 EUR -32,20% (30.10.2019, 18:22)



NYSE-Aktienkurs Tupperware Brands-Aktie:

10,65 USD -31,47% (30.10.2019, 18:08)



ISIN Tupperware Brands-Aktie:

US8998961044



WKN Tupperware Brands-Aktie:

901014



Ticker-Symbol Tupperware Brands-Aktie:

TUP



NYSE-Ticker-Symbol Tupperware Brands-Aktie:

TUP



Kurzprofil Tupperware Brands Corporation:



Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) bietet weltweit unter dem Markennamen Tupperware Aufbewahrungssysteme, Zubereitungs- und Servierbehälter an. In Nordamerika, Mexiko und auf den Philippinen ist das Unternehmen auch mit einer Serie von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten unter den Marken Armand Dupree®, Avroy Shlain®, BeautiControl®, Fuller®, NaturCare®, Nutrimetics® and Nuvo® vertreten. Um seine Marktanteile weltweit zu vergrößern, erweitert Tupperware sein Produktspektrum stetig und bietet neben den bestehenden Produkten neue Variationen an. Auch neue Produktlinien wie Schmuck, Haushaltswaren oder Trend-Artikel für junge Leute wurden ins Sortiment integriert. Die Produkte werden primär in eigenen Produktionsstätten oder von lokalen Zulieferern produziert. Circa 3 Millionen Händler vertreiben Tupperware-Produkte unter einer breiten Palette an Markennamen wie Armand Dupree, Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller, Nature Care, Nutrimetrics und Nuvo auf der ganzen Welt. (30.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tupperware Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) unter die Lupe.Wer erinnere sich nicht an abendfüllende Tupperpartys, auf denen Dosen, Teller und Schüsseln aus Plastik präsentiert und verkauft worden seien? Lang sei's her. Die Gegenwart des 1946 in Orlando, Florida, gegründeten Unternehmens sehe rabenschwarz aus. Die Zahlen, die Tupperware am Mittwoch präsentiert habe, sind ein Schock.Tupperware habe im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie von nur 0,43 Dollar verbucht. Die Analysten hätten mit 0,62 Dollar gerechnet. Der Umsatz habe sich auf 418 Millionen Dollar belaufen, was ebenfalls hinter den Erwartungen von Wall Street gelegen habe. Zudem habe Tupperware die Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 2,93 auf 2,77 Dollar je Aktie kassiert. Auch beim Umsatz werde weniger erwartet, was auf ein schwaches Weihnachtsgeschäft hindeute. Als Begründung habe Tupperware schwierige Bedingungen in Märkten genannt wie den USA, China, Kanada und Brasilien.Die Anleger würden entsetzt reagieren auf die Zahlen und die Gewinn- und Umsatzwarnung für das Gesamtjahr. Die Aktie crashe am Mittwoch um 30 Prozent auf 10,70 Dollar, was ein Allzeittief bedeute. Vor sechs Jahren habe Tupperware noch auf dem Rekordstand von 97 Dollar notiert. Im vergangenen Jahr habe der Titel bei 65 Dollar gestanden.Die Chancen auf eine zeitnahe Trendwende sind - Stand jetzt - schlecht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Tupperware Brands-Aktie. (Analyse vom 30.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link