Kurzprofil Tupperware Brands Corporation:



Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) bietet weltweit unter dem Markennamen Tupperware Aufbewahrungssysteme, Zubereitungs- und Servierbehälter an. In Nordamerika, Mexiko und auf den Philippinen ist das Unternehmen auch mit einer Serie von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten unter den Marken Armand Dupree®, Avroy Shlain®, BeautiControl®, Fuller®, NaturCare®, Nutrimetics® and Nuvo® vertreten. Um seine Marktanteile weltweit zu vergrößern, erweitert Tupperware sein Produktspektrum stetig und bietet neben den bestehenden Produkten neue Variationen an. Auch neue Produktlinien wie Schmuck, Haushaltswaren oder Trend-Artikel für junge Leute wurden ins Sortiment integriert. Die Produkte werden primär in eigenen Produktionsstätten oder von lokalen Zulieferern produziert. Circa 3 Millionen Händler vertreiben Tupperware-Produkte unter einer breiten Palette an Markennamen wie Armand Dupree, Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller, Nature Care, Nutrimetrics und Nuvo auf der ganzen Welt. (31.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tupperware Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe katastrophale Zahlen veröffentlicht. Zudem seien auch die Jahresziele kassiert worden. Tupperware habe nach eigenen Angaben in vielen Ländern mit großen Problem zu kämpfen. Die Aktie sei am Mittwoch um fast ein Drittel eingebrochen und auf ein Allzeittief gefallen. Tupperware stecke tief in der Krise und die Chancen auf eine schnelle Trendwende stünden alles andere als gut, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.10.2019)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Tupperware Brands-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tupperware Brands-Aktie:8,72 EUR -6,20% (31.10.2019, 18:17)