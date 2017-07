Wien (www.aktiencheck.de) - Die Türkische Volkswirtschaft wuchs im ersten Quartal um 5% und damit weit stärker als von den meisten Analysten erwartet worden war, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Türkische Banken hätten bereits jetzt 50% mehr Kredite in ihren Büchern stehen, als sie Kundeneinlagen besitzen würden. Die Folge seien hohe Guthabenzinsen von derzeit 14% bis 15% p.a., um weiteres Geld der Sparer anzuziehen und die bestehenden Einlagen zu halten. Das mache es für Unternehmen natürlich teurer, sich über Anleihen oder Bankkredite zu finanzieren, es sei denn, sie würden zumindest ähnliche Zinskonditionen bieten. Hinzu kämen steigende Staatsausgaben, die ja ebenfalls vom Finanzsystem finanziert werden müssten.Das türkische Budgetdefizit dürfte dieses Jahr auf den höchsten Stand seit 2010 anwachsen. Dementsprechend gering sei die Neigung vieler Türken, in den Aktienmarkt zu investieren, wenn mit Spareinlagen derartige Erträge erzielbar seien. Nicht allzu viele von ihnen würden daher an der aktuellen Kursrally der Istanbuler Börse teilhaben. Der ISE-100-Index sei im Juni auf ein neues Rekordhoch geklettert und habe erstmals die Marke von 100.000 Punkten übersprungen. (Ausgabe Juli 2017) (12.07.2017/ac/a/m)