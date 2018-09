Ein starker US-Dollar und ein steigender Ölpreis hätten die Inflation angeheizt und die Währung geschwächt. Die zögerlichen Zinserhöhungen der Notenbank seien nicht ausreichend gewesen, um die Situation an den Devisenmärkten zu beruhigen und die Kapitalabflüsse zu stoppen, weil zusätzlich noch Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank aufgekommen seien.



Doch die Türkei sei nicht das einzige Land mit Währungsturbulenzen. Argentinien habe die Hilfe des IWF in Anspruch nehmen müssen, nachdem der Peso im Frühjahr mehr als ein Drittel seines Werts verloren habe. Beide Länder hätten gemeinsam, dass sie sowohl ein hohes Leistungsbilanzdefizit als auch eine relativ hohe Verschuldung in US-Dollar hätten.



Für Länder wie die Türkei oder Argentinien bedeute die aktuelle Situation eine zunehmende Bedrohung: Zahlreiche Staaten und Unternehmen in den Emerging Markets hätten die historisch niedrigen Zinsen dazu genutzt, sich stärker zu verschulden. "Aufgrund der inzwischen eingesetzten graduellen Zinserhöhungen und der reduzierten Anleihenkäufe durch die US-Notenbank wird den Finanzmärkten jeden Monat USD-Liquidität entzogen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass seit Oktober 2017 die Renditen von Schwellenländeranleihen und damit die Finanzierungskosten der betroffenen Länder ansteigen", sage Tilmann Galler. Verschärft werde die Lage seit Anfang dieses Jahres zudem durch die Repatriierung der im Ausland gelagerten Gelder der US-Unternehmen aufgrund der Steuerreform.



"Die Lage einiger Staaten und Unternehmen in den Emerging Markets ist vielleicht vergleichbar mit einem Hausbesitzer, der sein Haus zum Teil mit einem Fremdwährungskredit finanziert hat und jetzt feststellen muss, dass der Kreditbetrag in heimischer Währung immer größer wird, die Refinanzierungskosten steigen und er möglicherweise von der Bank nicht den vollen Betrag in Fremdwährung refinanziert bekommt. Staaten wie die Türkei, die eine hohen Abhängigkeit von Auslandskapital haben, sind also gut beraten, die Ungleichgewichte in der Wirtschaft abzubauen - sonst drohen weitere heftige Entzugserscheinungen", erkläre Galler.



Obwohl die Türkei prozentual nur einen geringen Teil der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte ausmache, würden Anleger befürchten, dass die Probleme des Landes auch andere Märkte weltweit beeinträchtigen könnten, vor allem in Europa. Allerdings seien europäische Banken nur begrenzt in der Türkei engagiert. Das größte Volumen hätten spanische, französische und italienische Banken. Der Rest des weltweiten Bankensystems habe in der Türkei relativ wenig Aktivität gezeigt. "Die Gefahr, dass die Entwicklung in der Türkei über das Bankensystem die breiteren Finanzmärkte destabilisiert, ist eher gering. Die europäischen Banken sind mit ihren in den letzten Jahren gestiegenen Kernkapitalquoten stabil aufgestellt, sodass finanzielle Probleme in der Türkei durchaus zu verkraften wären", sage Tilmann Galler.



Zudem sollte man bei der Einschätzung der Schwellenländer als Ganzes nicht den Fehler machen, alle Länder in einen Topf zu werfen. Zahlreiche Emerging Markets - insbesondere in Asien - seien was Zahlungsbilanzrisiken betreffe inzwischen besser aufgestellt, um die vorübergehend negative Stimmung gut zu überstehen. (03.09.2018/ac/a/m)





