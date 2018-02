Paris (www.aktiencheck.de) - Allen Unkenrufen zum Trotz präsentiert sich die türkische Wirtschaft in prächtiger Verfassung, daran ändern offenbar auch die geopolitischen Spannungen nichts, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nicht ganz so robust präsentiere sich allerdings die Türkische Lira, im Gegenteil. Im Vergleich zum Euro sei die Lira jüngst auf ein Rekordtief gefallen. Obwohl der Wirtschaftsmotor rund laufe, mangele es am Bosporus nicht an Problemen. So weise etwa die Jugendarbeitslosigkeit mit rund 20 Prozent ein besorgniserregendes Niveau auf. Gleiches gelte für die Inflation, die mit gut 10 Prozent nach wie vor zu hoch sei. Das hohe Leistungsbilanzdefizit von rund 5 Prozent dürfte der Lira noch mehr zu schaffen machen. Helfen könnten ausländische Direktinvestitionen. Wohl auch aufgrund der angespannten politischen Situation würden sich die Investoren aber zurückhalten.Dass der Türkischen Lira kurzfristig eine nachhaltige Trendwende gelinge, sei aber auch aus einem weiteren Grund eher unwahrscheinlich. Angesichts steigender Zinsen beziehungsweise Renditen in den USA würden US-Anlagen wieder an Attraktivität gewinnen. Sollte die US-Notenbank FED 2018 - wie erwartet - die Zinsen weiter erhöhen, könnte der Druck auf die Lira noch einmal zunehmen. (23.02.2018/ac/a/m)