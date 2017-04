Linz (www.aktiencheck.de) - Der Weg für Präsident Erdogan zu seiner umstrittenen Machtausweitung wurde am Sonntag durch ein knappes Ja seines Referendums frei, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das einstige Boomland kämpfe seit der Niederschlagung des Putschversuchs im Sommer 2016 mit massiver Arbeitslosigkeit und Rekordinflation. Durch zusätzliche Anschläge von Terrormilizen leide die Tourismusbranche massiv. Bereits 2016 seien die Einnahmen um gut 30% gesunken. Die Inflation liege bei 11%; so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit stehe derzeit bei 13% und Auslandsinvestitionen seien um fast 50% eingebrochen. Die Ratingagenturen hätten die Türkei allesamt auf Ramschniveau herabgestuft. Obwohl Europa der wichtigste Investor sei, tue Präsident Erdogan alles, um die Beziehungen zu verschlechtern. Dies alles habe dazu geführt, dass die Türkische Lira seit Oktober um ca. 13% schwächer geworden sei. (18.04.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.