Boston (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in den vergangenen Monaten wirft das Emerging Europe Equities-Team von Barings einen Blick darauf, wie die Türkei aus Anlegersicht positioniert ist, so die Experten von Baring Asset Management.Allerdings gebe es aus Sicht von Matthias Siller von Barings auch ermutigende Signale. So seien Maßnahmen ergriffen worden, um die Bilanzen der Banken von Verbindlichkeiten aus belastenden Branchen zu entlasten und dadurch die Kreditmärkte wieder aufzutauen. Zudem habe die Abwertung der Türkischen Lira einerseits die Abhängigkeit der türkischen Wirtschaft von ausländischen Finanzierungen verringert und andererseits die Importe drastisch gesenkt. Die Folge: Die Leistungsbilanz zeige infolge gestiegener Netto-Importe Anzeichen einer Neugewichtung. Jetzt käme es darauf an, die Vertrauensbildung durch Stabilität und Verlässlichkeit voranzutreiben."Politische Entscheidungsträger und Politiker in der Türkei erkennen, dass es die erfolgreiche Stabilisierung der Lira dem Land ermöglichen wird, das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen und die Inflation davor zu bewahren, außer Kontrolle zu geraten", so Siller. (06.11.2018/ac/a/m)