Wien (www.aktiencheck.de) - Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung erholten sich im Oktober in der Türkei, während die Hausverkäufe nach dem starken Anstieg im Sommer erst einmal eine Verschnaufpause einlegten, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Das türkische Parlament habe unterdessen ein neues Steuergesetz verabschiedet. Es sehe unter anderem erstmals eine 7,5% Steuer auf "digitale Dienstleistungen" vor, eine Steuer auf Hotelnächtigungen und ähnliche Geschäfte sowie eine Art Grundsteuer für Immobilien, deren Wert 5 Millionen Lira (ca. 780.000 Euro) überschreite.Der Aktienindex in Istanbul habe seine hohen monatlichen Schwankungen fortgesetzt, und diesmal sei es kräftig nach oben gegangen. Mit über 8% habe er im November so kräftig zugelegt wie sonst kein anderer großer Schwellenländerindex. (Ausgabe 12/Dezemeber 2019) (12.12.2019/ac/a/m)