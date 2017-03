Die anhaltende politische Unsicherheit habe dramatische Folgen für die Währung, die seit dem vereitelten Putsch im vergangenen Sommer etwa ein Viertel ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren habe. Die starke Abwertung der Türkischen Lira trübe den Inflationsausblick ein, während die Zentralbank nur zögerlich reagiere. Die Inflationsrate sei im Februar - auch als Folge von wetterbedingten Anstiegen der Nahrungsmittelpreise - von 9,2% im Januar auf 10,1% im Februar angestiegen und liege damit weit oberhalb des mittelfristigen Ziels von 5%. Ein deutlicher Rückgang in den kommenden Monaten sei unwahrscheinlich. Mitte März habe die Ratingagentur Moody‘s den Ausblick für die Türkei aufgrund der verschlechterten institutionellen Rahmenbedingungen und schwächeren Wachstumsperspektiven den Ratingausblick von neutral auf negativ geändert. Ende Januar habe die Rating-Agentur Fitch ihre Bonitätseinschätzung der Türkei auf BB+ gesenkt, Standard & Poor‘s habe damals den Ausblick ebenfalls auf negativ gesenkt.



Der vereitelte Putsch im vergangenen Juli habe die politischen Risiken der Türkei klar zum Ausdruck gebracht. Die harte Reaktion von Präsident Erdogan wiederum gezeigt habe, dass er nicht danach strebe, die polarisierte Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Präsident Erdogan respektiere die Gewaltenteilung nicht und übe öffentlich Druck auf viele Institutionen aus - so auf die Zentralbank - und stelle deren Unabhängigkeit dadurch infrage. Die geopolitischen Risiken seien hoch, würden auf der Wirtschaft lasten und den Ausblick eintrüben.



Das strukturell hohe Leistungsbilanzdefizit und dessen Finanzierung in Zeiten von gestiegener Risikoaversion an den Kapitalmärkten seien die traditionelle Achillesferse der Türkei. Doch aktuell profitiere das Land von den moderaten Ölpreisen, von der günstigen Lira und von der wirtschaftlichen Erholung beim wichtigsten Handelspartner, der EU. Die Türkei habe das Problem des zu hohen Leistungsbilanzdefizits erkannt und gehe es graduell an, indem die Sparquote und Investitionen in erneuerbare Energien erhöht würden. Hierdurch solle die Abhängigkeit von Energieimporten verringert werden.



Der Ratingtrend sei im Moment eindeutig negativ. Die Machtzentralisierung um Präsident Erdogan, latente soziale Spannungen und die zuletzt gestiegenen politischen und geopolitischen Risiken hätten im Sommer und Herbst zu Herabstufungen geführt. Zuletzt habe als letzte Rating-Agentur Fitch die Bonität der Türkei in den Junk-Bereich herabgestuft. Problematisch für die Bonität des Landes bleibe das hohe Leistungsbilanzdefizit und der hohe externe Finanzierungsbedarf, der die Anfälligkeit der Wirtschaft erhöhe. Gestützt werde die Bonität dagegen von weitgehend geordneten Staatsfinanzen. Die öffentliche Verschuldung liege bei 33% des BIP und das Haushaltsdefizit sei unter Kontrolle. (31.03.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 16. April findet das mit großer Spannung erwartete Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems statt, so die Analysten der DekaBank.Aktuell sei den Umfragen zufolge keine Mehrheit erkennbar. Die Anzahl der unentschlossenen Wähler sei aber noch hoch. Im Vorfeld des Referendums rühre die Regierung weiter die Werbetrommel für eine stärkere Unterstützung. Präsident Erdogan sei in den vergangenen Monaten mit unverminderter Härte gegen Kritiker und Institutionen vorgegangen und dürfte es auch in den kommenden Wochen tun. Während ihm die harten Angriffe bei der Bevölkerung Unterstützung eingebracht hätten, hätten sie zur Verunsicherung bei den Investoren und Konsumenten geführt. Ein Sieg beim Referendum würde zwar zu einer kurzfristigen Beruhigung führen, allerdings würde dieser Sieg zu einer weiteren Machtzentralisierung führen. Bei einer Niederlage dürfte Präsident Erdogan möglicherweise Neuwahlen anstreben, um seine Machtbasis zu konsolidieren.