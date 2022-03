Wien (www.aktiencheck.de) - Die Türkei wird durch den russisch-ukrainischen Konflikt geopolitisch spürbar aufgewertet; wirtschaftlich gibt es sowohl positive als auch negative Auswirkungen, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen emreport.In diesem Zusammenhang habe die Regierungskoalition einen Gesetzentwurf für eine Wahlrechtsreform vorgelegt. Die Änderungen würden - rückblickend auf die letzte Wahl angewendet - Erdogans AKP nutzen. Zugleich würden sie das Antreten einer neuen kurdischen Partei faktisch unmöglich machen, sollte die derzeit im Parlament vertretene HDP verboten werden.Der türkische Aktienmarkt sei einer der wenigen, die nominell (in Landeswährung) im Plus seien - immerhin um über 20%. Das widerspiegele natürlich in hohem Maße die allgemeinen Preissteigerungen in der Türkei, sei aber trotzdem bemerkenswert. Der Markt sei fundamental auch nicht teuer. Das Problem für ausländische Investoren sei dabei vor allem, wieviel von etwaigen nominellen Kursgewinnen eine weiter abwertende Lira auffressen würde. Seit Jahresbeginn sei sie aber auffallend stabil. (emreport März 2022) (28.03.2022/ac/a/m)