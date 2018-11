Wien (www.aktiencheck.de) - In der Türkei hat sich die Lage auf den Finanzmärkten deutlich entspannt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Neben der starken Zinsanhebung durch die Notenbank dürfte dazu auch die Einigung mit den USA über die Freilassung des seit langem unter Hausarrest stehenden US-Pastors Brunson beigetragen haben. Die türkische Regierung habe gar verkündet, man habe "die wirtschaftlichen Attacken gegen die Türkei in nur zwei Monaten besiegt" und die Wirtschaft sei "in weit besserer Verfassung als noch im August und September". Auch wenn sich die Lira tatsächlich kräftig von ihren Tiefs erholt habe (im Oktober um rund 10%) und sich die Finanzsituation erst einmal entspannt habe, würden solche Erfolgsmeldungen verfrüht anmuten.



Der türkischen Volkswirtschaft drohe im ersten Halbjahr 2019 eine heftige Rezession. Immerhin erwarte der IWF dennoch ein leicht positives Wachstum für das Gesamtjahr 2019, während die Ratingagentur Moody’s die Volkswirtschaft um 2% schrumpfen sehe. Angesichts einer Inflationsrate von derzeit rund 25% würden der Notenbank bis auf weiteres die Hände gebunden bleiben und die Währung anfällig für weitere Abwertungen. Die Börse in Istanbul habe im Einklang mit dem weltweiten Trend im Oktober um über neun Prozent nachgegeben. (Ausgabe November 2018) (14.11.2018/ac/a/m)



