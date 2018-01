Linz (www.aktiencheck.de) - Die Türkei importiert traditionell mehr, als es exportiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Speziell bei Energie sei die Türkei von Importen abhängig. Das Leistungsbilanzdefizit habe sich auf Monatsbasis auf 4,3 Mrd. USD erhöht. Ein Grund seien die gestiegenen Rohstoffpreise. Die Hochrechnung für das Gesamtjahr gehe bereits in Richtung 6 bis 7% vom BIP. Eine schwächere Lira könnte die Exporte ankurbeln und das Leistungsbilanzdefizit wieder auf den langfristigen Schnitt von -5% vom BIP reduzieren. Die Währung EUR/TRY (Türkische Lira) bleibe allerdings weiterhin von politischer Seite dominiert. Charttechnisch befinde sich das Währungspaar weiterhin im Aufwärtstrend. Werte bis 4,7200 (High von November 2017) erscheinen im aktuellen Umfeld als realistisch, so die Oberbank. (16.01.2018/ac/a/m)





