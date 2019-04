London (www.aktiencheck.de) - Die türkischen Kommunalwahlen bilden das Ende einer langen Reihe von Wahlkämpfen, so Magdalena Polan, Senior Economist bei Legal & General Investment Management (LGIM).Die hohen Zinsen dürften die Türkische Lira vorerst stützen. Langfristig aber würden Fortschritte bei den Reformen zur Stabilisierung der Währung beitragen und es der Zentralbank ermöglichen, die Zinsen zu senken, um den nötigen Schuldenabbau verträglicher zu gestalten und den Aufschwung zu beschleunigen. Dies würde auch die türkischen Vermögenswerte stützen, die im Vorfeld der Kommunalwahlen gelitten hätten. Eine Rückbesinnung auf Einlagen in Türkischer Lira - weg von Fremdwährungseinlagen - und ein nachhaltiger Zugang zu Fremdkapital sowohl für den staatlichen als auch für den privaten Sektor wären ebenfalls positive Signale. Entscheidend für das Marktverhalten würden jedoch die nächsten politischen Schritte sein.Die Volatilität des türkischen Marktes vor den Wahlen habe sich auch auf andere Schwellenländer ausgewirkt und zunehmende Sorgen um das globale Wachstum verstärkt. Da die türkischen Kommunalwahlen beendet seien, werde sich der Markt voraussichtlich wieder auf die G3-Zinsen, die Wachstumsaussichten und die Erholung in China konzentrieren, da dies die Haupttreiber für Risikobereitschaft und Nachfrage nach EM-Anlagen seien. (01.04.2019/ac/a/m)