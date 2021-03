Linz (www.aktiencheck.de) - Die türkische Wirtschaft hatte im April des letzten Jahres aufgrundder Corona-Pandemie einen beispiellosen Absturz erlebt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Völligzum Erliegen sei beispielsweise der Tourismus gekommen, der 11,0% zum BIP beitrage und fast genauso viele Arbeitnehmer beschäftige. Der gesamte Einbruch im Sommer 2020 habe 9,9% betragen, die Arbeitslosenquote sei auf 14,0% geschnellt. Erstaunlich zügig hingegen sei die anschließende Erholung im 3. Quartal verlaufen. Die Kapazitätsauslastung des Verarbeitenden Gewerbes, die im April auf 62,0% zurückgefallen sei, habe im September mit 74,3% fast wieder Vorkrisenniveau erreicht. Diese Erholung habe sich zu Jahresbeginn fortgesetzt und zu einer weiteren Verbesserung auf 75,6% im Januar 2021 geführt. Die Lockdown-Lockerungen ab Mai/Juni 2020 habe auch dem Tourismus wieder zu erstaunlichem Aufschwung verholfen. Obwohl die wirtschaftliche Situation im 4. Quartal durch die 2. Coronawelle nicht mehr ganz so günstig ausgefallen sei, dürfte der Gesamtrückgang des BIP für 2020 mit -1,0% relativ moderat ausfallen. (02.03.2021/ac/a/m)



