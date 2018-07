Die Türkische Lira habe unter Druck gestanden - nachdem sie 2017 7% gegenüber dem US-Dollar verloren habe, habe sich der Kursverlust der Währung in diesem Jahr zum Stand vom 22. Juni auf 19% seit Jahresbeginn beschleunigt. Dieser Wertverlust unterstreiche teilweise die Zurückhaltung der Zentralbank hinsichtlich einer Erhöhung der Zinsen vor dem Hintergrund politischer Beschränkungen.



Nachdem 2016 ein schwaches Wachstum zu beobachten gewesen sei (3,3%), habe die Wirtschaftsaktivität der Türkei 2017 vor dem Hintergrund der Staatsausgaben und Kreditgarantien auf 7,3% angezogen. Die Wirtschaft sei im ersten Quartal weiterhin mit hohem Tempo gewachsen und habe einen Wert von 7,4% erreicht. Die Industrieproduktion sei stark geblieben, sei jedoch im April mit weniger Geschwindigkeit gewachsen. Diese Wachstumsabschwächung dürfte, worauf die jüngsten Daten des Einkaufsmanagerindex für den Fertigungssektor hindeuten würden, über die kommenden Monate anhalten. Für dieses Jahr werde eine Abschwächung des Wachstums auf 4% erwartet, da das Wachstum durch höhere Zinssätze, eine schwächere Währung und eine höhere Inflation belastet werde. Das jüngst angekündigte Konjunkturpaket zur Beschäftigungs- und Investitionsförderung dürfte diesen Rückgang nicht verhindern.



Die Inflation habe deutlich über dem Ziel der Zentralbank von 5% gelegen. Der Gesamtkonsumentenpreisindex sei im Mai auf 12,1% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das sei einer der höchsten Werte seit 2003. Der Kern-Konsumentenpreisindex (ohne Lebensmittel und Energie) habe ein Rekordhoch von 12,8% erreicht, das die starke Inlandsnachfrage widerspiegele. Der jüngste Kursrückgang der Lira und der Anstieg der Ölpreise würden künftig weiteren Aufwärtsdruck auf die Inflation ausüben. Die Inflation dürfte in diesem Jahr den Erwartungen zufolge mit rund 11% weiterhin im zweistelligen Bereich bleiben. Damit die Inflation niedriger ausfalle, müsse sich die Lira stabilisieren und die Zentralbank sollte eine restriktive monetäre Haltung, möglicherweise mit weiteren Zinserhöhungen, beibehalten.



Eines der wichtigsten Probleme, mit dem die türkische Wirtschaft konfrontiert sei, sei das große Leistungsbilanzdefizit, das sich im April auf 6,7% des BIP (auf gleitender Zwölf-Monats-Basis) ausgeweitet habe. Das erneut hohe Leistungsbilanzdefizit beruhe teils auf der Abhängigkeit von Ölimporten und sei durch den jüngsten Anstieg der Energiepreise im Zusammenwirken mit der schwächeren Lira verschärft worden. Eine Erholung der Tourismusbranche zusammen mit einem langsameren Wachstum und einer schwachen Lira würde helfen, die Verschlechterung des Leistungsbilanzdefizits zu begrenzen. Die starke Abhängigkeit von externer Finanzierung mache die türkische Wirtschaft besonders anfällig für globale Liquiditätsengpässe und geringeres Anlegervertrauen.



Die Zentralbank habe auf die Währungsschwäche mit dem Aufschub von Entscheidungen reagiert und die unvermeidlichen Zinserhöhungen einstweilen zurückgestellt. Die Erhöhung der Zinsen um 425 Basispunkte (Bp) im Laufe von zwei Wochen habe die Abwertung der Währung gestoppt und Zweifel über die Fähigkeit der Zentralbank zur Erhöhung der Zinsen trotz des Widerstands von Präsident Erdogan verstummen lassen.



Der geldpolitische Ausschuss habe am 23. Mai eine außerordentliche Sitzung anberaumt, um seinen Leitzins um 300 Bp auf 16,5% anzuheben. Am 28. Mai habe der geldpolitische Ausschuss bekannt gegeben, seine Geldpolitik durch die Wiedereinführung des einwöchigen Repo-Satzes zu vereinfachen. Diese Interventionen geschahen wenige Tage nachdem Erdogan seinen Wunsch erläutert hatte, nach der Wahl eine stärkere Kontrolle über die Geldpolitik auszuüben, was den Einbruch der Lira auslöste, so die Experten von SYZ Asset Management. Die geldpolitischen Entscheidungsträger hätten schließlich am 7. Juni erneut den Leitzins um 125 Bp auf 17,75% erhöht und darauf hingewiesen, dass sie falls nötig weitere Straffungen der Geldpolitik vornehmen würden.



Nach seinem ersten Sieg bei den Parlamentswahlen im Dezember 2002 sei Erdogan zum Premierminister ernannt worden und habe dieses Amt bis 2014 ausgeübt, als er zum Staatspräsidenten gewählt worden sei. Im Juli 2016 sei nach einem gescheiterten Putsch im gesamten Land der Ausnahmezustand verhängt worden. 2017 sei durch eine Volksabstimmung mit einer knappen Mehrheit die Verfassung geändert und der Wechsel vom parlamentarischen System zu einem Präsidialsystem vollzogen worden. Unter der neuen Regelung stünden dem Präsidenten mehr Exekutivbefugnisse zu, wogegen das Parlament geschwächt werde. Die Verfassungsänderung könnte Erdogan gestatten, bis 2028 Staatspräsident zu bleiben (in zwei aufeinander folgenden Amtszeiten von fünf Jahren) oder länger, falls er während der zweiten Amtszeit vorgezogene Neuwahlen ansetze.



Die Änderung sollte nach der folgenden Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Kraft treten, die für November 2019 angesetzt gewesen sei. Erdogan habe jedoch vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen für den 24. Juni angesetzt, da er von einer großen Popularität profitieren und keine weitere Verschlechterung der Wirtschaft habe riskieren wollen. Erdogans Popularität sei teilweise aufgrund seiner Fähigkeit entstanden, den Lebensstandard zu verbessern.



Nach der Gesetzesänderung, die den Parteien die Eingehung von Bündnissen für Parlamentswahlen erlaube, habe die AKP eine Allianz mit der nationalistischen Partei MHP (die Volksallianz) geschlossen. Die AKP könnte nicht allein regieren - in der Vergangenheit habe sie stets die Unterstützung anderer Parteien benötigt. Die Oppositionsparteien der linken und rechten Mitte hätten sich unter der Führung von Ince von der CHP zur Nationalen Allianz zusammengeschlossen. Obwohl manche Meinungsumfragen darauf hingedeutet hätten, dass die Nationale Allianz zusammen mit den Kurden der HDP eine Mehrheit im Parlament hätte erringen könnten, hätten sich die türkischen Wähler zur Unterstützung der Präsidentschaft Erdogans entschieden. (05.07.2018/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Obwohl die pro-kurdische Partei (HDP) die Zehn-Prozent-Hürde für den Einzug in das türkische Parlament überwand, was eine Mehrheit für Erdogan hätte verhindern können, gewann die Volksallianz mit 54% der Stimmen (43% für die AKP und 11% für die MHP) eine klare Mehrheit, so die Experten von SYZ Asset Management zu den Türkei-Wahlen.Das Oppositionsbündnis, die Nationale Allianz, habe 34% der Stimmen erzielt und die HDP habe 12% der Stimmen gewinnen können. Erdogan habe bei der Präsidentschaftswahl mit 53% der Stimmen eine absolute Mehrheit erreicht und damit eine Stichwahl vermieden.Das Ergebnis der Parlamentswahl wie auch der Präsidentschaftswahl übertreffe die Meinungsumfragen, die auf knappere Ergebnisse und einen möglichen zweiten Wahlgang für die Präsidentschaftswahl (mit einem Sieg Erdogans) hingedeutet hätten. Allerdings habe die AKP in den Meinungsumfragen sieben Prozentpunkte unter den Werten der Parlamentswahl vom November 2015 gelegen und Erdogan werde die Unterstützung der MHP benötigen.Aufgrund seiner Abhängigkeit von der externen Finanzierung sei das Land vor den Wahlen der Anlegerstimmung besonders stark ausgesetzt gewesen. Das klare Ergebnis - anstatt einer Pattsituation im Parlament - biete den Vorteil, dass ausgedehnte Phasen der Unsicherheit und politischen Instabilität vermieden würden, was von den Anlegern begrüßt werden dürfte. Im Juni 2015, als Erdogans Partei die Parlamentsmehrheit verfehlt habe, sei die Marktstimmung negativ gewesen, bevor sie im November, als die AKP die vorgezogenen Wahlen gewonnen habe, wieder in den positiven Bereich umgeschlagen sei. In derselben Manier habe sich die Lira in diesem Jahr, direkt nachdem Erdogan vorgezogene Wahlen angesetzt habe, kräftiger entwickelt, da die Phase der Unsicherheit von achtzehn auf zwei Monate verkürzt worden sei, bevor sich der Kursverlauf anschließend wieder umgekehrt habe.Erdogans Sieg im ersten Wahlgang und seine Mehrheit im Parlament würden kurzfristig bei der Stabilisierung der Währung helfen. Die Aussicht einer Pattsituation im Parlament hätte die Lira gewiss unter weiteren Abwertungsdruck gesetzt, besonders bei der bevorstehenden Änderung des politischen Systems. Die politische Blockierung hätte Erdogan gezwungen, erneut Wahlen anzusetzen. Die neue Regierung müsse allerdings Reformen umsetzen, um die Anleger zu beruhigen. Die wichtigsten Probleme, die angegangen werden müssten, seien die erhöhte Inflation, ein großes Leistungsbilanzdefizit und die fehlende Glaubwürdigkeit der Zentralbank.Damit es zu einer deutlichen Rallye in türkischen Vermögenswerten kommen könne, müssten politische Stabilität herrschen und eine Bekenntnis zur Abkühlung der Konjunktur und eine straffe Geldpolitik vorhanden sein und günstige Bedingungen für die Schwellenländer bestehen. Im Augenblick sei nur die erste Voraussetzung erfüllt. Somit dürften sich türkische Vermögenswerte bis zu den Kommunalwahlen im März nächsten Jahres seitwärts bewegen.Seit 2003 seien Erdogans politische Mandate als Premierminister und Staatspräsident durch beträchtliche wirtschaftliche Erfolge gekennzeichnet. Allerdings habe in den letzten Jahren eine Verschlechterung der Wirtschaftslage begonnen. Die Regierung habe stets ein durch Verschuldung der Privathaushalte und den Bausektor angetriebenes höheres Wachstum gegenüber der Inflation bevorzugt, was zu Ungleichgewichten geführt habe, wie etwa einem hohen Leistungsbilanzdefizit, das ausländische Kapitalzuflüsse erfordere. Die globalen Bedingungen hätten sich 2018 verändert und die Türkei, die sensibel für die Risikoaversion gegenüber Schwellenländern, höheren US-Zinsen, einem stärkeren US-Dollar und steigenden Energiepreisen sei, sei bestraft worden.