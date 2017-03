Wien (www.aktiencheck.de) - Die türkische Volkswirtschaft konnte zuletzt wieder einige positivere Daten vermelden und die Lira hat sich nach den kräftigen Verlusten der Vormonate etwas erholt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Innen- und außenpolitisch hätten sich die Spannungen weiter verschärft. Beabsichtigte Wahlkampfauftritte türkischer Spitzenpolitiker in mehreren EU-Ländern, die unter Auslandstürken für die geplanten Verfassungsänderungen hätten werben wollen, seien in der EU auf breiten Widerstand gestoßen. Präsident Erdogan habe dies wiederum genutzt, um mit scharfer Rhetorik türkisch-nationalistische Stimmungen zu schüren. Innenpolitisch würden die Repressalien unvermindert anhalten. Seit dem Putschversuch vom Juli seien über 140.000 Beamte, Richter, Polizisten, Lehrer, Journalisten aus ihren Ämtern entlassen oder inhaftiert worden. Der Ausnahmezustand bestehe fort. Dass unter diesen Gegebenheiten von einer fairen, demokratischen Volksabstimmung wohl nur schwerlich die Rede sein könne, verstehe sich von selbst.Der Aktienmarkt in Istanbul habe im Februar im Einklang mit dem globalen Trend leicht zugelegt. Der ISE-100-Index liege damit nur noch knapp unter seinen Allzeithochs. (Ausgabe März 2017) (23.03.2017/ac/a/m)