Börse Düsseldorf-Aktienkurs TubeSolar-Aktie:

4,90 EUR -1,21% (30.09.2021, 14:00)



ISIN TubeSolar-Aktie:

DE000A2PXQD4



WKN TubeSolar-Aktie:

A2PXQD



Ticker-Symbol TubeSolar-Aktie:

9TS



Kurzprofil TubeSolar AG:



Die TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS) ist das Ergebnis einer erfolgreichen Transformation der früheren OSRAM®/LEDVANCE® Leuchtstoffröhrenfertigung zur Photovoltaikröhrenfertigung in Augsburg. Die patentgeschützte Technologie wird seit 2019 zur Herstellung von innovativen Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren genutzt.



Der Unternehmenssitz von TubeSolar befindet sich auf dem ehemaligen Firmengelände des OSRAM®-Werks in Augsburg. Mit Reiner Egner und Jürgen Gallina als kaufmännische und technische Vorstände verfügt die TubeSolar AG über zwei erfahrene Firmenlenker an der Spitze. Während Jürgen Gallina über 20 Jahre in technischen Leitungsfunktionen bei OSRAM® tätig war, ist Reiner Egner seit Jahren ein versierter leitender Experte im Bereich Projektfinanzierung und -entwicklung. (30.09.2021/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - TubeSolar-Aktienanalyse von Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "buy"-Empfehlung für die Aktie der TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS).Die jüngst mit Ascent Solar (ASTI) vereinbarte strategische Kooperation sichere TubeSolar langfristig die Lieferung großer Volumina an Dünnschicht-Photovoltaik-Folie für ihre Glasröhrenmodule. Sie beinhalte den Aufbau einer gemeinsamen Produktionsstätte in Deutschland in einem Joint Venture (Anteil Tubesolar: 30%, Ascent Solar: 70%) sowie eine Kooperation zur Entwicklung von CIGS-Perowskit Tandem-Solarzellen. Diese Zellen würden sich durch hohe Effizienz und niedrige Produktionskosten auszeichnen und hätten daher in der Solarindustrie disruptives Potenzial, da die marktführenden monokristallinen Siliziumzellen immer näher an ihr praktisches Effizienzmaximum kommen würden.Nachdem sich TubeSolar im Januar mit USD 2,5 Mio. an ASTI beteiligt habe, stelle die Kooperationsvereinbarung die Grundlage für eine sichere zweite Lieferquelle von PV-Folie neben dem bisherigen europäischen Lieferanten dar. Im ersten Halbjahr habe TubeSolar wie erwartet noch keine Umsätze und einen Nettoverlust von EUR 1,2 Mio. erzielt. Nach der Verzögerung der Modulzertifizierung habe der Analyst seinen Investitions- und Finanzierungsplan etwas nach hinten geschoben. Die erwarteten Investitionskosten für den Aufbau des Joint Ventures mit Ascent Solar habe der Analyst ebenfalls ins Modell eingearbeitet. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein Kursziel von EUR 7,50 (bisher: EUR 7,70).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TubeSolar-Aktie: