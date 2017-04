Spekulationen um den genauen Zeitpunkt des Ausstiegs habe es seit Monaten gegeben. Noch bei ihrer letzten Sitzung Ende März habe die CNB allerdings festgestellt, dass die Wirtschaft ein gemischtes Bild biete und bekunde, sie wolle den Wechselkurs neben dem Leitzins (der einstimmig auf dem aktuellen Niveau von 0,05% belassen worden sei) als Instrument der geldpolitischen Steuerung beibehalten. Insbesondere habe sie ausdrücklich auf den Aspekt der Nachhaltigkeit als Voraussetzung für eine Rückkehr zu konventioneller Geldpolitik hingewiesen und sich von Inflation und Wirtschaftswachstum noch nicht überzeugt gezeigt. Selbst ein kurzfristiges Überschießen über das Inflationsziel von 2% wäre zu Beginn der Maßnahme 2013 bereits berücksichtigt worden. Mit dem Schritt am 06.04. habe die CNB nun direkt die erste Folgesitzung zum Anlass für einen Kurswechsel genommen, mutmaßlich, um den Druck auf die Währung herauszunehmen und die spekulativen Devisenzuflüsse nicht weiter nach oben laufen zu lassen.



Die Finanzmärkte seien im Falle der Kursfreigabe von einer Aufwertung ausgegangen, so mancher Investor dürfte sich entsprechend positioniert haben. Der Euro/Krone-Kurs habe nach der Ankündigung der Notenbank denn auch unmittelbar reagiert, insgesamt allerdings eher moderat: Die tschechische Währung habe sich zwischen 26 und 27 Kronen je Euro stabilisiert, und sei damit etwas schwächer geblieben als vor dem Beginn der Untergrenze im November 2013. Eventuelle Spekulationsgewinne dürften daher zum Teil deutlich geringer ausgefallen sein als erhofft. Damit scheine das Abwiegeln der CNB eher in die Rubrik der taktischen Maßnahmen zu fallen, was ebenso als Erfolg bezeichnet werden könne wie die Strategie des Mindestkurses selbst: In den beiden Jahren nach der Festlegung sei das BIP-Wachstum im Jahresdurchschnitt um 2,7 bzw. 4,6% geklettert, bevor 2016 mit 2,3% wieder ein moderateres Tempo angeschlagen worden sei. Die Arbeitslosenquote erreiche Tiefstände, sowohl im historischen als auch im EU-Vergleich. Und auch die Inflation, die 2016 mit 0,7% das vierte Jahr in Folge unter dem Zentralbankziel von 2% (mit einem Toleranzband von +/1 Prozentpunkt) gelegen habe, sei zum Jahresanfang 2017 wieder über diese Marke gestiegen.



Die CNB habe im Zuge der Bekanntgabe, die Kursuntergrenze aufzuheben, verlauten lassen, Überreaktionen beim Wechselkurs weiterhin abzufedern (" ready to use its instruments to mitigate potential excessive exchange rate fluctuations."). Die letzten Monate hätten gezeigt, dass glaubhafte Ankündigungen wirksam seien. Eine massive Aufwertung der Krone, die der Wirtschaft aufgrund des hohen Exportanteils schaden könnte, werde die Tschechische Zentralbank auch weiterhin zu verhindern wissen. Dass sie den Wechselkurs dauerhaft unter einen Wert zwischen 25 und 26 Kronen je Euro hinaus fallen lassen würde, erscheine daher wenig wahrscheinlich. Nach dem raschen Kurswechsel dürften ihre Bulletins allerdings noch akribischer interpretiert werden als schon bisher. (07.04.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit dem Wechsel zum zweiten Quartal stieg an den Finanzmärkten die Nervosität hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem die Tschechische Notenbank (CNB) die im Herbst 2013 festgelegte Kursuntergrenze zum Euro aufgibt, so die Analysten der Helaba.Der Mindestkurs von 27 Kronen je Euro sei seinerzeit in einer Phase negativer Wachstumsraten und einem Leitzinsniveau von praktisch null bei 27 Kronen je Euro definiert worden mit dem Ziel, die Inflation wiederzubeleben. Seither habe dieser Wert sich als tragfähig erwiesen. Aufgrund der Konjunkturdaten aus Tschechien sei die Untergrenze immer wieder getestet worden. Allerdings habe sich die CNB klar zur Dauer des Arrangements geäußert: Beendet werden sollte es nicht vor dem zweiten Quartal, aber spätestens Mitte 2017.