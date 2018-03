Genf (www.aktiencheck.de) - Trumps Ankündigung, schwere Strafzölle auf Aluminium- und Stahlimporte zu erheben, ist nicht ohne Beispiel, so Patrice Gautry, Chefvolkswirt von Union Bancaire Privée (UBP).



Er habe bereits ähnliche Zölle auf Holz aus Kanada erhoben und habe außerdem bereits erwähnt, eine Erhöhung der Zölle auf Autoimporte in Erwägung zu ziehen. Europäische, kanadische und jetzt auch asiatische Exporteure - und mittelfristig möglicherweise alle Handelspartner der USA würden von diesen protektionistischen Maßnahmen betroffen sein.



Protektionismus und die Errichtung von Zollbarrieren würden ähnlich negative Effekte auf die Inflation und damit auch auf eine straffere Geldpolitik riskieren - und hätten somit weitreichendere Folgen als nur Auswirkungen auf Importe. In den USA könnte die Einführung von Importzöllen dazu führen, Inflationseffekte zu importieren. Die Preise für Importgüter würden weiter ansteigen, was zu einer Reduzierung der Kaufkraft der US-Verbraucher führen würde. Letztendlich könnte die Wirkung kontraproduktiv sein, verglichen mit dem, was eigentlich bezweckt werden sollte, nämlich die Zahl der Jobs und Einkommen zu erhöhen; mittelfristig könnten diese Maßnahmen der US-Wirtschaft nicht unbedingt helfen. (Ausgabe vom 02.03.2018) (05.03.2018/ac/a/m)





