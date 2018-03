Trump plane zudem, im großen Stil Importe aller Art aus China einzuschränken. Gestern habe er daher ein Dekret unterzeichnet, welches Zölle und andere Maßnahmen mit einem Volumen von 60 Mrd. USD vorsehe. Der Handelsbeauftragte Lighthizer solle die Details hierzu binnen zwei Monaten ausarbeiten. Trump habe gesagt, er wolle das amerikanische Handelsdefizit gegenüber China auf einen Schlag um 100 Mrd. USD reduzieren. Man sei mit den Chinesen zwar im Gespräch, schaffe jetzt aber Fakten. Die Zeiten seien vorbei, in denen China auf Kosten der USA gewirtschaftet habe. Die Pekinger Regierung habe am frühen Morgen bereits einen Katalog mit Gegenmaßnahmen vorgelegt. Das Risiko eines "wirklichen" Handelskriegs zwischen dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten und dem Reich der Mitte dürfte hierdurch massiv gestiegen sein.



Die gestrigen Markit-Einkaufsmanagerindices für die Eurozone bzw. Deutschland hätten auf ganzer Linie enttäuscht. Dies habe für die beiden Indices zum Verarbeitenden Gewerbe genauso wie für ihre Schwesterindices zum Dienstleistungssektor gegolten. Die Indikatoren seien dabei nicht nur absolut tiefer hereingekommen als zuletzt, sondern hätten dabei auch klar die Erwartungen der Volkswirte verfehlt. Letzteres habe für den ifo-Geschäftsklimaindex zwar nicht zugetroffen - er habe sogar marginal über den Konsensschätzungen gelegen. In absoluter Betrachtung habe der vielbeachtete Indikator jedoch ebenfalls niedriger als noch im Februar gelegen. Der ifo-Lageindex habe dabei zum zweiten Mal nachgegeben, die Erwartungskomponente sei sogar bereits den vierten Monat in Folge gefallen.



Sorgen habe den Anlegern schließlich nicht zuletzt auch der offen zur Schau getragene Schulterschluss zwischen US-Präsident Donald Trump und dem saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman bereitet. Ihre beiderseitige Kritik am Atomabkommen mit dem Iran habe Befürchtungen genährt, dass die zu erwartende härtere Gangart gegenüber Teheran den Nahen Osten auf Sicht weiter destabilisieren könnte. Der Ölpreis habe daher bereits seit Tagen in Summe deutlich zugelegt, während die Aktiennotierungen rund um den Globus in den Keller gerauscht seien. (23.03.2018/ac/a/m)





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Voller Sorge warteten die Anleger gestern darauf, wie das Weiße Haus in puncto Strafzölle nun tatsächlich entscheiden wird, so die Analysten der LBBW.Parallel hierzu hätten auf dem gestern gestarteten und heute zu Ende gehenden Gipfel die EU-Staats- und Regierungschefs über geeignete Gegenmaßnahmen der EU auf die angedrohten US-Strafzölle nachgedacht. In diese Runde sei nun die Nachricht geplatzt, dass die EU - zumindest vorläufig - von den Strafzöllen ausgenommen werde. Neben den Europäern gelte dies auch für Australien, Argentinien, Brasilien und Südkorea. Für Kanada und Mexiko seien ja bekanntlich schon vor einigen Tagen Ausnahmeregelungen verkündet worden. Gegenüber China hätten die USA allerdings die Gangart verschärft. Die angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium sollten nur der erste Schritt sein.