1. Rassismus, Gewalt und Waffenkontrolle



Durch Aufnahmen mit Mobiltelefonen seien erschreckende Bilder und Beweise für systemischen Rassismus an die breite Öffentlichkeit gelangt, was es viel schwieriger mache, ihn zu leugnen. Die Amokläufe (oder auch Massaker) in El Paso und Michigan mit zahlreichen Opfern im vergangenen Jahr hätten auch in den USA eine neue Debatte über das Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen, ausgelöst.



2. Ungleichheit und die Kosten des Gesundheitswesens



Rund 10 Prozent der wohlhabendsten US-Amerikaner würden 87 Prozent des US-Aktienmarktes besitzen, während gleichzeitig viele Landsleute nur schwer Zugang zu gut bezahlten Arbeitsplätzen und ausreichender Gesundheitsversorgung hätten. Diese anhaltende Ungleichheit werde durch die COVID-19-Pandemie nur noch verstärkt.



3. Der Klimawandel



Der Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und die Deregulierung der Umweltgesetzgebung falle mit einer wachsenden Zahl an Wirbelstürmen und verheerenden Waldbränden zusammen.



4. Richter am Obersten Gerichtshof



Die Richter des Obersten Gerichtshofs würden auf Lebenszeit dienen. Dementsprechend hätten der Tod von Ruth Bader Ginsberg und die Nominierung einer Nachfolgerin eine Kontroverse ausgelöst, da sich der Oberste Gerichtshof für lange Zeit in eine deutlich konservativere Richtung bewegen könnte.



Klar sei, dass der Kandidat, der die größere Glaubwürdigkeit besitze, langfristig verantwortungsvoll mit diesen Themen umzugehen, eher für Berechenbarkeit und eine insgesamt stabile Entwicklung des Aktienmarktes sorgen werde.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass historische Daten keine klare Antwort auf die Frage geben würden, welcher Kandidat den Anlegern am meisten nützen würde. Sie würden aber auch zeigen, dass der Aktienmarkt normalerweise einen Weg finde, Wertzuwächse zu erzielen, unabhängig davon, wer gewinne. Seit dem Jahr 1926 habe der Markt im Schnitt in zwei von drei Jahren Gewinne verzeichnet, der S&P 500-Index habe in diesem Zeitraum eine jährliche Rendite von etwas mehr als 10 Prozent erzielt - und das unter demokratischen wie republikanischen Präsidenten. Allerdings seien unter Republikaner im Durchschnitt doppelt so hohe Renditen erreicht worden. Sicher dürfte ein zweistelliger Anstieg im aktuellen Niedrigzinsumfeld eine Herausforderung sein, aber Alexandra Morris, Chief Investment Officer von SKAGEN Funds, würde nicht gegen einen weiteren Anstieg eines unvoreingenommenen Marktes wetten. (05.10.2020/ac/a/m)







Stavanger (www.aktiencheck.de) - Da wir nun in die heiße Phase des US-Wahlkampfes eintreten, sollte es den Anlegern wichtig sein, wer gewinnt? Und sollten Anleger ihre Entscheidungen nach dem erwarteten Ergebnis ausrichten? Ein Blick auf historische Aktienmarkt- und Wirtschaftsdaten, auf die Politik der Kandidaten und die Unsicherheit, die durch die zunehmend aufgeheizte Stimmung entsteht, könnte einige Hinweise liefern, so Alexandra Morris, Chief Investment Officer von SKAGEN Funds.Normalerweise sei Anlegern davon abzuraten, sich nach der vergangenen Performance zu richten, doch die Daten der letzten sieben Wahlen würden nahelegen, dass sie Donald Trump nachdrücklich unterstützen sollten. Warum? In den zwölf Monaten nach dem Sieg eines Republikaners sei der Aktienmarkt um durchschnittlich 15,3 Prozent gestiegen. Im Vergleich dazu habe der Zuwachs nach dem Sieg eines Demokraten nur bei 7,6 Prozent gelegen. Allerdings lege eine Analyse der Aktienbewertungen und der wirtschaftlichen Gesamtsituation bei früheren Wahlen nahe, dass diese Faktoren die Wertentwicklung des Aktienmarktes möglicherweise stärker beeinflusst hätten als der Wahlsieger.Ein Blick in die Geschichte verrate, dass die Siege der Demokraten in den letzten drei Jahrzehnten (Clinton 1992, Obama 2008 und 2012) mit moderaten Bewertungen zusammengefallen seien, das Wirtschaftswachstum aber oft (1992, 1996) sehr hoch gewesen sei. Auf jeden dieser Siege sei eine Periode starker Expansion und stetiger Aktienmarktgewinne gefolgt. Umgekehrt seien republikanische Siege beispielsweise im Jahr 2000, als Bush gewählt worden sei (und die Wirtschaft anschließend eingebrochen sei), in Phasen Schwindel erregend hoher Bewertungen oder wie im Fall von Trumps Wahl im Jahr 2016 überdurchschnittlicher Multiples, aber schleppenden Wirtschaftswachstums gefallen.Die aktuell hohe Bewertung des Marktes werde stark verzerrt durch das hohe Gewicht einiger weniger, teurer Technologietitel. Die so genannten FAANGM-Aktien, also Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484), Google (Alphabet) (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), stünden mittlerweile für rund ein Viertel der gesamten US-Marktkapitalisierung und würden ein gewichtetes Kurs-Buchwertverhältnis von rund 16,5 x aufweisen. Ein Investment außerhalb dieser Werte biete nach Meinung der Experten von SKAGEN Funds bessere Aussichten auf mögliche Kursgewinne infolge einer Bewertungsexpansion - trotz eines eher trüben wirtschaftlichen Ausblicks, der von den Auswirkungen der Corona-Pandemie überschattet werde.Da die Börse Unternehmen auf der Grundlage ihrer zukünftigen Gewinne bewerte, spiele auch die Politik, die die Rentabilität der Unternehmen stark beeinflusse, eine wichtige Rolle. Eine expansive Geldpolitik beispielsweise, die Zinssätze senke und quantitative Lockerungen betreibe, wirke sich in der Regel positiv auf die Unternehmensgewinne aus und sollte in der Folge zu steigenden Aktienkursen führen. Dies gelte umso mehr für Wachstumsunternehmen, deren Aussichten auf schnell wachsende künftige Gewinne sie heute wertvoller machen würden. Auch die Fiskalpolitik sei wichtig, da Steuersenkungen die Gewinne der Unternehmen ankurbeln würden. Steigende Staatsausgaben würden die Nachfrage insgesamt erhöhen, vor allem aber in den Sektoren Industrie, Materialwirtschaft und Bau, wo neue Arbeitsplätze wiederum für steigenden Konsum sorgen könnten.Im ersten Jahr nach der Wahl von Clinton und Obama hätten sich die Sektoren Baustoffe, Industrie und Konsumgüter besser als der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) entwickelt, während die Branchen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter schlechter abgeschnitten hätten. Dies könnte ein Hinweis auf die relativen Gewinner und Verlierer nach einem Biden-Sieg sein.Die Anleger würden sich auch um die Fähigkeit der künftigen Regierung sorgen, ihre Politik durch den Kongress zu bringen. Historische Renditen würden darauf hindeuten, dass das schlechteste Ergebnis für die Aktienmärkte dann zu erwarten wäre, wenn Trump die Wahl gewinne und die Republikaner eine Mehrheit im Kongress erringen würden. Dagegen seien in der Vergangenheit die besten Aktienrenditen unter einer demokratischen Regierung mit einem republikanischen Kongress erzielt worden. Ein gespaltener Kongress könnte jedoch zu einer Lähmung führen, was Alexandra Morris, Chief Investment Officer von SKAGEN Funds, zum letzten Punkt bringe:Eines sei klar: Der Markt möge keine Unsicherheit. Jedoch seien die Gemüter vor einer Wahl noch nie so erhitzt gewesen, was zu starken Konfrontationen in Schlüsselfragen führe: