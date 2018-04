Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Trump hat noch nicht genug vom Säbelrasseln - das zeigen seine anhaltenden Drohgebärden."



"Bisher bleiben die globalen Wachstumsperspektiven trotz gerade an der Stimmungsfront aufziehender Wolken solide. Je länger sich die Handelsstreitereien hinziehen und je schärfer sie werden, desto mehr trübt sich das Konjunkturbild ein."



"Derzeit liegt der Fokus der USA im Handelsstreit auf China, Europa bleibt aber auch auf Trumps Agenda."



"Das Umfeld spricht nicht mehr für eine Übergewichtung von Aktien. Wir gewichten sie neutral." (06.04.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Entspannung währte nur kurz: Kaum hatte Trumps oberster Wirtschaftsberater mildere Töne angestimmt, legte der US-Präsident gestern nach: Er lässt weitere chinesische Produkte im Wert von 100 Milliarden Dollar identifizieren, die mit Importzöllen belegt werden könnten, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Chinas Antwort, man werde den US-Protektionismus bis zum Ende begegnen, egal was es koste, lasse erahnen, welches Potenzial dieser Disput noch habe. Nach kurzfristiger Einigung höre sich all das jedenfalls nicht an.Je länger der Streit anhalte, desto größer werde die Gefahr, dass der solide globale Wachstumstrend stärker belastet werde. Schon jetzt würden immer mehr Konjunkturdaten enttäuschen - besonders in der Eurozone und Japan. Aus diesen beiden Regionen kämen nächste Woche aber nur überschaubare Indikatoren: am Donnerstag Eurolands Industrieproduktion und am Freitag die Handelsbilanz (jeweils für Februar). In Tokio stünden in erster Linie Maschinenauftrags- und Geldmengenzahlen an.