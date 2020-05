Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) stehe wegen seines deutschen Werks vor einer rechtlichen Anfechtung. Die Gemeinde aus dem Gebiet, in dem das Werk gebaut werden solle, plane, das Unternehmen wegen der Arbeitsaufnahme ohne die erforderliche Genehmigung zu verklagen. Doch selbst wenn das Unternehmen vor Gericht gebracht werde und einen Rückschlag erleide, dürfte es sich um einen geringfügigen Rückschlag handeln, da die deutschen Behörden dafür seien, dass Tesla die europäische Fabrik in Deutschland ansiedele.



Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe gesagt, dass die Nachfrage in China in diesem Monat das Niveau des Vorjahres erreichen könnte. Der Chef des Unternehmens in China habe gesagt, dass das Land eine sehr schnelle Erholung der Nachfrage erlebt habe und dass eine W-förmige Erholung zwar immer noch eine Option sei, eine V-förmige aber wahrscheinlicher sei.



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) habe über ihre Immobilientochter ein Portfolio von Wohnimmobilien in Tokio gekauft. Der Deal habe einen Wert von 110 Millionen EUR. Das Unternehmen habe im November 2019 ebenfalls ein ähnliches Portfolio im Wert von 1,1 Milliarden EUR (Vermögenswerte in ganz Japan) erworben.



Analystenreaktionen



Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) sei bei Morgan Stanley auf "equal-weight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 95 EUR festgelegt worden.



HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) się bei Jefferies und der DZ BANK auf "halten" herabgestuft worden. Jefferies habe das Kursziel bei 27 EUR festgesetzt, während die DZ BANK ein Kursziel von 28 EUR festgelegt habe. (29.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien geben während der letzten Handelssitzung der Woche nach, so die Experten von XTB.Donald Trump habe angekündigt, heute eine Pressekonferenz zu China abzuhalten, und die Investoren würden befürchten, dass er die Spannungen verschärfen könnte. Da das Wochenende vor der Tür stehe, könnte es im Laufe des Tages zu Gewinnmitnahmen kommen.Scharfe Kritik von Trump an Social-Media-UnternehmenDer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe im Bereich von 11.800 Punkten ein Double-Top-Muster ausgebildet und sich zurückzuziehen begonnen. Der Index habe die 50-Stunden-Linie durchbrochen und teste nun das Fibonacci-Retracement von 61,8% des Ausverkaufs von Februar und März bei 11.600 Punkten. Ein Durchbruch unter diese Hürde könnte die Abwärtsbewegung des DAX beschleunigen. Die heute anstehende Pressekonferenz von Trump könnte ein Katalysator für einen Durchbruch sein. Eine wichtige Unterstützungszone befinde sich unterhalb von 11.250 Punkten, die zusätzlich durch die 200-Stunden-Linie verstärkt werde. Man solle beachten, dass der Zeitpunkt der Pressekonferenz noch nicht bekannt sei, und für den Fall, dass Trump schlechte Nachrichten für die Märkte überbringen wolle, könnte er dies nach dem Börsenschluss tun (dies habe er bereits früher getan). In einem solchen Szenario müsste man die Reaktion der Märkte bis zum Beginn der neuen Woche abwarten.