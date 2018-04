Paris (www.aktiencheck.de) - Immer wieder Donald Trump, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der US-Präsident schaffe es nach wie vor, die Weltgemeinschaft stets aufs Neue zu überraschen - allerdings nicht in erhoffter Weise. Nachdem Trump Strafzölle gegen China verhängt habe, habe die Antwort aus dem Reich der Mitte nicht lange auf sich warten lassen, auch China plane nun, US-Waren mit Zöllen zu belegen. Dass Trump zuletzt auch Amazon kritisiert habe, habe nicht nur dem Aktienkurs des Online-Riesen zu schaffen gemacht, sondern habe die ohnehin schon nervösen Investoren zusätzlich verunsichert. Dies zeige auch der kräftige Anstieg des VIX-Index, der die erwartete Schwankungsbreite des S&P 500 messe; seit Jahresbeginn habe das Angstbarometer von rund 10 auf aktuell etwa 20 Punkte zugelegt.Was die konjunkturelle Entwicklung angehe, bestehe aber noch kein Grund zur Sorge, der US-Wirtschaftsmotor laufe weiterhin rund. So weise etwa der Mitte der Woche veröffentlichte US-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor mit einem Stand von 58,8 ein weiterhin hohes Niveau auf. Auch der Arbeitsmarkt entwickle sich nach wie vor prächtig, im Februar sei der Beschäftigungsaufbau mit 313.000 neugeschaffene Stellen besser ausgefallen als erwartet. Von Aktienrückkaufprogrammen und der US-Steuerreform könnte der S&P 500 ebenfalls profitieren. Nichtsdestotrotz dürften die erhöhte Nervosität der Investoren und der Zickzack-Kurs an der Börse anhalten. Vor diesem Hintergrund würden Discount Zertifikate auf den S&P 500 eine gute Wahl zu sein erscheinen, spiele diese Zertifikate-Gattung ihre Stärken doch vor allem in Zeiten erhöhter Volatilität aus. (06.04.2018/ac/a/m)