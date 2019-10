Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag profitierte die Wall Street von den ersten Hinweisen zur laufenden Verhandlungsrunde zwischen den USA und China, so die Experten von XTB.Der britische Premierminister Boris Johnson und sein irischer Amtskollege Leo Varadkar hätten am Donnerstag konstruktive Brexit-Gespräche. Beide hätten gesagt, dass ein Brexit-Deal bis zum 31. Oktober durchaus möglich sei. GBP/USD habe daraufhin innerhalb weniger Stunden einen starken Rebound an der 1,22er Marke erlebt - der stärkste Anstieg in sieben Monaten. Am Freitag notiere das Paar wenig verändert auf einem Niveau von 1,2460. Händler sollten dennoch vorsichtig bleiben, da Johnsons potenzielle Mehrheit im britischen Parlament keine sichere Sache zu sein scheine. Einige Beobachter würden eine weitere Terminverlängerung mit anschließenden Neuwahlen als eine realistische Option sehen.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe während der heutigen Asien-Sitzung im vorbörslichen Handel einen Befreiungsschlag an der Marke von 12.150 Punkten erlebt. Die Aufwärtsbewegung habe schnell an Dynamik gewonnen und Hoffnungen auf eine Annäherung an den Widerstand bei 12.480 Punkten aufkommen lassen - dieser Bereich habe im September trotz vermehrter Tests nichts überwunden werden können. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex etwas oberhalb der Marke von 12.300 Punkten. (11.10.2019/ac/a/m)